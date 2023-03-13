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Верхний Ларс сегодня – движение к границе с Россией запрещено для большегрузов
Верхний Ларс сегодня – движение к границе с Россией запрещено для большегрузов
На участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в беспрерывном режиме 13.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-13T21:53+0400
2023-03-13T21:53+0400
2023-03-13T21:53+0400
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национальное агентство окружающей среды
департамент автомобильных дорог
ситуация на военно-грузинской дороге
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено из-за снегопада и гололеда, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. Ограничение на движение действует на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Для остального вида автотранспорта движение свободное. По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в беспрерывном режиме. На участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, общество, новости, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды, департамент автомобильных дорог, ситуация на военно-грузинской дороге
грузия, погода, общество, новости, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды, департамент автомобильных дорог, ситуация на военно-грузинской дороге
Верхний Ларс сегодня – движение к границе с Россией запрещено для большегрузов
На участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в беспрерывном режиме
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik.
Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено из-за снегопада и гололеда, говорится в сообщении
департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Ограничение на движение действует на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Для остального вида автотранспорта движение свободное.
По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в беспрерывном режиме. На участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.