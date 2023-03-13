https://sputnik-georgia.ru/20230313/vysshee-obrazovanie-v-gruzii---dannye-za-20222023-uchebnyy-god-v-tsifrakh-275722338.html

Высшее образование в Грузии – данные за 2022/2023 учебный год в цифрах

Высшее образование в Грузии – данные за 2022/2023 учебный год в цифрах

К началу 2022-2023 учебного года в Грузии действовало 62 высших учебных заведения, из них 19 государственных и 43 частных 13.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-13T09:01+0400

2023-03-13T09:01+0400

2023-03-13T09:15+0400

грузия

общество

новости

образование в грузии

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24004/92/240049262_0:95:2000:1220_1920x0_80_0_0_2a7d66ede62662d8836c5157d9c53354.jpg

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Согласно данным "Сакстат" в 2022/2023 учебном году в высших учебных заведениях Грузии учатся более 160 тысяч студентов, что на 0,9% больше, чем в предыдущем учебном году. На начало 2022/2023 учебного года в высшие учебные заведения Грузии приняли 50,1 тысячи студентов, из них в государственные вузы - 29,4 тысячи, а в частные – 20,7. Прием студентов, по сравнению с показателем прошлого учебного года, увеличился на 10,4 % (4,7 тысячи). В 2022 году ВУЗ окончили 25,8 тысячи выпускников, что на 0,3% меньше по сравнению с предыдущим годом. Примечательно, что 59,4 % выпускников составляют женщины, 40,6% – мужчины. Количество выпускников в государственных учебных заведениях в 2,4 раза выше, чем выпускников частных вузов. Поступить в грузинские вузы возможно на основании сдачи Единых национальных экзаменов, во время которых абитуриенты должны сдать три обязательных предмета и один по выбору университета. Сколько грузинских студентов уехали на обучение за границу – данные статистики >>Зачисление происходит на основании полученных баллов. От них же зависит и процент финансирования от государства. В Грузии студенты пользуются определенными льготами от государства – в том числе льготами на транспорт, на оформление документов, на посещение заповедников, музеев и так далее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, образование в грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"