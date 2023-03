https://sputnik-georgia.ru/20230313/zakryt-esche-odin-bank-v-ssha-275722886.html

Закрыт еще один банк в США

Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов 13.03.2023, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 мар – Sputnik. Нью-йоркский Signature Bank был закрыт в воскресенье из-за системных рисков, говорится в совместном заявлении министра финансов страны Джанет Йеллен, главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и председателя Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартина Грюнберга.Регуляторы штата Калифорния закрыли SVB 10 марта, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.Как отмечается, все вкладчики нью-йоркской компании получат доступ к своим вкладам – так же, как и в случае с SVB.Ранее сообщалось, что всем вкладчикам Silicon Valley Bank с 13 марта предоставят доступ к их сбережениям.Маск может купить обанкротившийся банк США >>В субботу газета New York Times сообщала, что банкротство SVB вызвало опасения, что и другие американские банки также могут столкнуться с проблемами. На этом фоне на рынке произошел "сброс" акций аналогичных SVB банков, таких как First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из этих финансово-кредитных организаций обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Согласно данным FDIC, совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

