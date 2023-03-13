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Закрыт еще один банк в США
Закрыт еще один банк в США
Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов 13.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-13T08:32+0400
2023-03-13T08:32+0400
2023-03-13T08:32+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар – Sputnik. Нью-йоркский Signature Bank был закрыт в воскресенье из-за системных рисков, говорится в совместном заявлении министра финансов страны Джанет Йеллен, главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и председателя Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартина Грюнберга.Регуляторы штата Калифорния закрыли SVB 10 марта, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.Как отмечается, все вкладчики нью-йоркской компании получат доступ к своим вкладам – так же, как и в случае с SVB.Ранее сообщалось, что всем вкладчикам Silicon Valley Bank с 13 марта предоставят доступ к их сбережениям.Маск может купить обанкротившийся банк США >>В субботу газета New York Times сообщала, что банкротство SVB вызвало опасения, что и другие американские банки также могут столкнуться с проблемами. На этом фоне на рынке произошел "сброс" акций аналогичных SVB банков, таких как First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из этих финансово-кредитных организаций обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Согласно данным FDIC, совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, нью-йорк, экономика, сша, джанет йеллен, калифорния
в мире, новости, нью-йорк, экономика, сша, джанет йеллен, калифорния
Закрыт еще один банк в США
Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов
ТБИЛИСИ, 13 мар – Sputnik. Нью-йоркский Signature Bank был закрыт в воскресенье из-за системных рисков, говорится в совместном заявлении министра финансов страны Джанет Йеллен, главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и председателя Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартина Грюнберга.
Регуляторы штата Калифорния закрыли SVB 10 марта, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.
""Мы также объявляем о схожем исключении системного риска в отношении Signature Bank из Нью-Йорка, штат Нью-Йорк, который был закрыт сегодня властями штата", - указано в документе, посвященном банкротству калифорнийского банка Silicon Valley Bank (SVB).
Как отмечается, все вкладчики нью-йоркской компании получат доступ к своим вкладам – так же, как и в случае с SVB.
Ранее сообщалось, что всем вкладчикам Silicon Valley Bank с 13 марта предоставят доступ к их сбережениям.
В субботу газета New York Times сообщала, что банкротство SVB вызвало опасения, что и другие американские банки также могут столкнуться с проблемами. На этом фоне на рынке произошел "сброс" акций аналогичных SVB банков, таких как First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из этих финансово-кредитных организаций обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.
Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Согласно данным FDIC, совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов.