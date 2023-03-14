https://sputnik-georgia.ru/20230314/bolee-13-mln-nezakonno-pytalis-vvezti-iz-turtsii-v-gruziyu-s-nachala-goda-275793287.html

Более $1,3 млн незаконно пытались ввезти из Турции в Грузию с начала года

Более $1,3 млн незаконно пытались ввезти из Турции в Грузию с начала года

Нарушители были оштрафованы, в одном из случаев сумму полностью изъяли 14.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-14T21:46+0400

2023-03-14T21:46+0400

2023-03-14T21:46+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Грузинские таможенники выявили факты попыток незаконного ввоза незадекларированных денег в крупном размере на ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница) на общую суммы в более 1,3 миллиона лари (более 501 тыс. долларов). По информации Следственной службы Минфина Грузии, в период с 1 января по 10 марта 2023 года таможенники провели детальный личный осмотр граждан разных стран, а также их багажа. В результате нашли незадекларированные деньги: более 224,4 тысячи долларов, 200 тысяч швейцарских франков, 79,5 тысячи российских рублей, а также 4,2 тысячи турецких лир и ценных бумаг на сумму 723,3 тысячи лиры. Золотые монеты и оружие – гражданин Турции пытался ввезти в Грузию контрабанду>>Нарушившие закон граждане были оштрафованы на общую сумму в 36 тысяч лари (порядка 14 тысяч долларов). Кроме того, в соответствии с Таможенным кодексом Грузии, других нарушивших закон граждан оштрафовали на 10% изъятой суммы – 24,2 тысячи лари (около 9,3 тысячи долларов). А в одном случае сумма, подлежавшая декларированию, была полностью конфискована, нарушитель был оштрафован на 581,4 тысячи лари (более 223,6 тысячи долларов). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, турция, тпп "сарпи", следственная служба минфина грузии