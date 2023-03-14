https://sputnik-georgia.ru/20230314/chto-eto-bylo-rossiyskiy-ekspert-o-protestakh-v-gruzii-275786854.html

Что это было? Российский эксперт о протестах в Грузии

Что это было? Российский эксперт о протестах в Грузии

Кому были выгодны протесты в Тбилиси 7-9 марта, почему НПО, финансируемые Западом, представляют национальную угрозу для Грузии – своей точкой зрения в беседе... 14.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-14T17:05+0400

2023-03-14T17:05+0400

2023-03-14T17:23+0400

грузия

аналитика

общество

сша

еврокомиссия

грузинская мечта

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

россия

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Кому были выгодны протесты в Тбилиси 7-9 марта, почему НПО, финансируемые Западом, представляют национальную угрозу для Грузии – своей точкой зрения в беседе со Sputnik поделилась Валентина Комлева, замдиректора национального исследовательского института развития коммуникаций (НИИРК), кандидат философских наук, доктор социологических наук. Яна Осипова, Sputnik На массовые акции протеста в Тбилиси 7-10 марта против принятия законов об "иноагентах" вышла часть грузинской общественности, молодёжь и оппозиция. Власти Грузии отозвали законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал причиной проведения многотысячных протестных акций, объяснив его заботой о безопасности протестующих. Технологии давления, использованные в Грузии, хорошо известны, подчеркивает Валентина Комлева, доктор социологических наук, кандидат философских наук, заместитель директора по научной работе национального исследовательского института развития коммуникаций (НИИРК). Эксперт считает, что "роль неправительственных организаций (НПО) в этих процессах понятна. Желание парламента взять под контроль механизмы внешнего влияния через НПО тоже понятно. Если это была попытка переворота и блокирования работы парламента, то протестующие не удовлетворятся отзывом закона. Он был для их организаторов лишь поводом". Западу можно, а Грузии нельзя! Посол США в Грузии Келли Дегнан назвала законопроект об "иноагентах", инициированный общественной организацией "Сила народа", противоречащим американскому закону и направленным против СМИ и неправительственных организаций. После того, как противники законопроекта заявили, что он основан на российском законе, "Сила народа" решила внести в парламент альтернативный проект – аналог американского. Но его не стали рассматривать на заседании парламента. "Лицемерие западных стран и их представителей в Грузии – плакаты протестующих о том, что Грузия принимает "русский закон", – выглядят как минимум смешно. Нелепо выглядят и заявления представителей США в Грузии на фоне того, что в США есть "Закон о регистрации иностранных агентов" (Foreign Agents Registration Act (FARA). США регламентируют работу организаций, представляющих интересы иностранных компаний и государств в США. Иностранные агенты – все, кто прямо или косвенно занимается политической и финансовой деятельностью в интересах внешнего актора или государства. Согласно FARA, они обязаны предоставлять финансовую отчетность и данные о своей деятельности", – объясняет она. Примечательно, что в Евросоюзе НПО тоже могут обязать докладывать о получении финансирования от иностранных государств. "Циркулирующий в Еврокомиссии опрос заставляет некоммерческие организации бояться того, что им скоро придётся сообщать о финансировании из-за рубежа по обязывающим правилам, которые готовит вице-президент ЕК по вопросам юстиции", — пишет издание Politico. Запад не хочет нормализации отношений России и ГрузииБудущий 2024 год – год выборов в Грузии, парламентских и президентских. "Оппозиция тренирует свою инфраструктуру и проверяет ее способность к массовой мобилизации, тестирует силовые структуры на их способность выстоять под давлением и провокациями протестантов. Сейчас налицо политический раскол в правящей грузинской элите по отношению к России", – считает эксперт. По мнению Валентины Комлевой, события в Грузии этих дней показали, что Грузия и ее стабильность не интересуют ее западных друзей. "Ими движет страх потерять возможность втянуть Грузию в антироссийскую кампанию. А причины для страха есть: в прошлом году представители правящей партии "Грузинская мечта" заявляли о том, что Грузия не станет присоединяться к антироссийским санкциям, поскольку это противоречит ее национальным интересам и принесет вред агропромышленному и туристическому секторам", – говорит Валентина Комлева. "Сила народа" продолжает настаивать на полезности законопроекта об иноагентах >>Напомним, по итогам 2022 года товарооборот Грузии с Россией увеличился на 52%. Россия занимает второе место в списке крупнейших торговых партнеров Грузии. "По мнению западных экспертов, грузинская экономика в 2022 году оказалась в большей зависимости от российской, чем за аналогичный период прошлого года, согласно докладу Transparency International. Для снижения экономической зависимости от России Запад даже разработал рекомендации", – рассказала Комлева. НПО - национальная угроза Грузии Зарубежным инвесторам пока не удалось сформировать в лице НПО то "параллельное правительство", которое способно быстро снести власть в случае ее несоответствия ценностям и целям Запада, считает Комлева. "Мы знаем, что любое суверенное государство регулирует общественные отношения нормами права, чтобы сохранить социальный и политический порядок. И любое государство ограничивает деятельность тех, кто создает угрозу этому порядку. Видимо, парламентарии Грузии усмотрели национальную угрозу со стороны НПО и решили изменить режим их работы. Судя по событиям 7-9 марта, они были правы", – заключила эксперт. "Если в бюджете НПО иностранные деньги, то логичен вопрос – на что идут эти деньги?", – задаётся вопросом эксперт. "Ничего особенного в законе Грузии нет. Они не запрещают НПО, но хотят понять, из каких источников они получают деньги и за что. Особенно это интересует партии, отстаивающие национальные интересы, независимость и международную субъектность Грузии", – говорит Валентина Комлева. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, аналитика, общество, сша, еврокомиссия, грузинская мечта, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, россия