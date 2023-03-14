https://sputnik-georgia.ru/20230314/chto-eto-bylo-rossiyskiy-ekspert-o-protestakh-v-gruzii-275786854.html
Что это было? Российский эксперт о протестах в Грузии
Что это было? Российский эксперт о протестах в Грузии
Кому были выгодны протесты в Тбилиси 7-9 марта, почему НПО, финансируемые Западом, представляют национальную угрозу для Грузии – своей точкой зрения в беседе... 14.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-14T17:05+0400
2023-03-14T17:05+0400
2023-03-14T17:23+0400
грузия
аналитика
общество
сша
еврокомиссия
грузинская мечта
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/08/275563353_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1cb6b812b7f329b95d4cf1c3276662c0.jpg
Кому были выгодны протесты в Тбилиси 7-9 марта, почему НПО, финансируемые Западом, представляют национальную угрозу для Грузии – своей точкой зрения в беседе со Sputnik поделилась Валентина Комлева, замдиректора национального исследовательского института развития коммуникаций (НИИРК), кандидат философских наук, доктор социологических наук. Яна Осипова, Sputnik На массовые акции протеста в Тбилиси 7-10 марта против принятия законов об "иноагентах" вышла часть грузинской общественности, молодёжь и оппозиция. Власти Грузии отозвали законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал причиной проведения многотысячных протестных акций, объяснив его заботой о безопасности протестующих. Технологии давления, использованные в Грузии, хорошо известны, подчеркивает Валентина Комлева, доктор социологических наук, кандидат философских наук, заместитель директора по научной работе национального исследовательского института развития коммуникаций (НИИРК). Эксперт считает, что "роль неправительственных организаций (НПО) в этих процессах понятна. Желание парламента взять под контроль механизмы внешнего влияния через НПО тоже понятно. Если это была попытка переворота и блокирования работы парламента, то протестующие не удовлетворятся отзывом закона. Он был для их организаторов лишь поводом". Западу можно, а Грузии нельзя! Посол США в Грузии Келли Дегнан назвала законопроект об "иноагентах", инициированный общественной организацией "Сила народа", противоречащим американскому закону и направленным против СМИ и неправительственных организаций. После того, как противники законопроекта заявили, что он основан на российском законе, "Сила народа" решила внести в парламент альтернативный проект – аналог американского. Но его не стали рассматривать на заседании парламента. "Лицемерие западных стран и их представителей в Грузии – плакаты протестующих о том, что Грузия принимает "русский закон", – выглядят как минимум смешно. Нелепо выглядят и заявления представителей США в Грузии на фоне того, что в США есть "Закон о регистрации иностранных агентов" (Foreign Agents Registration Act (FARA). США регламентируют работу организаций, представляющих интересы иностранных компаний и государств в США. Иностранные агенты – все, кто прямо или косвенно занимается политической и финансовой деятельностью в интересах внешнего актора или государства. Согласно FARA, они обязаны предоставлять финансовую отчетность и данные о своей деятельности", – объясняет она. Примечательно, что в Евросоюзе НПО тоже могут обязать докладывать о получении финансирования от иностранных государств. "Циркулирующий в Еврокомиссии опрос заставляет некоммерческие организации бояться того, что им скоро придётся сообщать о финансировании из-за рубежа по обязывающим правилам, которые готовит вице-президент ЕК по вопросам юстиции", — пишет издание Politico. Запад не хочет нормализации отношений России и ГрузииБудущий 2024 год – год выборов в Грузии, парламентских и президентских. "Оппозиция тренирует свою инфраструктуру и проверяет ее способность к массовой мобилизации, тестирует силовые структуры на их способность выстоять под давлением и провокациями протестантов. Сейчас налицо политический раскол в правящей грузинской элите по отношению к России", – считает эксперт. По мнению Валентины Комлевой, события в Грузии этих дней показали, что Грузия и ее стабильность не интересуют ее западных друзей. "Ими движет страх потерять возможность втянуть Грузию в антироссийскую кампанию. А причины для страха есть: в прошлом году представители правящей партии "Грузинская мечта" заявляли о том, что Грузия не станет присоединяться к антироссийским санкциям, поскольку это противоречит ее национальным интересам и принесет вред агропромышленному и туристическому секторам", – говорит Валентина Комлева. "Сила народа" продолжает настаивать на полезности законопроекта об иноагентах >>Напомним, по итогам 2022 года товарооборот Грузии с Россией увеличился на 52%. Россия занимает второе место в списке крупнейших торговых партнеров Грузии. "По мнению западных экспертов, грузинская экономика в 2022 году оказалась в большей зависимости от российской, чем за аналогичный период прошлого года, согласно докладу Transparency International. Для снижения экономической зависимости от России Запад даже разработал рекомендации", – рассказала Комлева. НПО - национальная угроза Грузии Зарубежным инвесторам пока не удалось сформировать в лице НПО то "параллельное правительство", которое способно быстро снести власть в случае ее несоответствия ценностям и целям Запада, считает Комлева. "Мы знаем, что любое суверенное государство регулирует общественные отношения нормами права, чтобы сохранить социальный и политический порядок. И любое государство ограничивает деятельность тех, кто создает угрозу этому порядку. Видимо, парламентарии Грузии усмотрели национальную угрозу со стороны НПО и решили изменить режим их работы. Судя по событиям 7-9 марта, они были правы", – заключила эксперт. "Если в бюджете НПО иностранные деньги, то логичен вопрос – на что идут эти деньги?", – задаётся вопросом эксперт. "Ничего особенного в законе Грузии нет. Они не запрещают НПО, но хотят понять, из каких источников они получают деньги и за что. Особенно это интересует партии, отстаивающие национальные интересы, независимость и международную субъектность Грузии", – говорит Валентина Комлева. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/08/275563353_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4412a770e2baa8b8e031c078b5d806e4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, аналитика, общество, сша, еврокомиссия, грузинская мечта, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, россия
грузия, аналитика, общество, сша, еврокомиссия, грузинская мечта, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, россия
Кому были выгодны протесты в Тбилиси 7-9 марта, почему НПО, финансируемые Западом, представляют национальную угрозу для Грузии – своей точкой зрения в беседе со Sputnik поделилась Валентина Комлева, замдиректора национального исследовательского института развития коммуникаций (НИИРК), кандидат философских наук, доктор социологических наук.
Яна Осипова, Sputnik
На массовые акции протеста в Тбилиси 7-10 марта против принятия законов об "иноагентах" вышла часть грузинской общественности, молодёжь и оппозиция. Власти Грузии отозвали законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал причиной проведения многотысячных протестных акций, объяснив его заботой о безопасности протестующих.
Технологии давления, использованные в Грузии, хорошо известны
, подчеркивает Валентина Комлева, доктор социологических наук, кандидат философских наук, заместитель директора по научной работе национального исследовательского института развития коммуникаций (НИИРК). Эксперт считает, что "роль неправительственных организаций (НПО) в этих процессах понятна. Желание парламента взять под контроль механизмы внешнего влияния через НПО тоже понятно. Если это была попытка переворота и блокирования работы парламента, то протестующие не удовлетворятся отзывом закона. Он был для их организаторов лишь поводом".
Западу можно, а Грузии нельзя!
Посол США в Грузии Келли Дегнан назвала законопроект об "иноагентах", инициированный общественной организацией "Сила народа", противоречащим американскому закону и направленным против СМИ и неправительственных организаций.
После того, как противники законопроекта заявили, что он основан на российском законе, "Сила народа" решила внести в парламент альтернативный проект – аналог американского. Но его не стали рассматривать на заседании парламента.
"Лицемерие западных стран и их представителей в Грузии – плакаты протестующих о том, что Грузия принимает "русский закон", – выглядят как минимум смешно. Нелепо выглядят и заявления представителей США в Грузии на фоне того, что в США есть "Закон о регистрации иностранных агентов" (Foreign Agents Registration Act (FARA). США регламентируют работу организаций, представляющих интересы иностранных компаний и государств в США. Иностранные агенты – все, кто прямо или косвенно занимается политической и финансовой деятельностью в интересах внешнего актора или государства. Согласно FARA, они обязаны предоставлять финансовую отчетность и данные о своей деятельности", – объясняет она.
Примечательно, что в Евросоюзе НПО тоже могут обязать докладывать о получении финансирования от иностранных государств.
"Циркулирующий в Еврокомиссии опрос заставляет некоммерческие организации бояться того, что им скоро придётся сообщать о финансировании из-за рубежа по обязывающим правилам, которые готовит вице-президент ЕК по вопросам юстиции", — пишет издание Politico.
Запад не хочет нормализации отношений России и Грузии
Будущий 2024 год – год выборов в Грузии, парламентских и президентских. "Оппозиция тренирует свою инфраструктуру и проверяет ее способность к массовой мобилизации, тестирует силовые структуры на их способность выстоять под давлением и провокациями протестантов. Сейчас налицо политический раскол в правящей грузинской элите по отношению к России", – считает эксперт.
"Тематика России на плакатах протестующих не оставляет никаких сомнений, что главное для западных друзей в Грузии – не Грузия, а Россия. Для них главное – не допустить сближения с Россией даже ценой экономических потерь Грузии", – считает она.
По мнению Валентины Комлевой, события в Грузии этих дней показали, что Грузия и ее стабильность не интересуют ее западных друзей.
"Ими движет страх потерять возможность втянуть Грузию в антироссийскую кампанию. А причины для страха есть: в прошлом году представители правящей партии "Грузинская мечта" заявляли о том, что Грузия не станет присоединяться к антироссийским санкциям, поскольку это противоречит ее национальным интересам и принесет вред агропромышленному и туристическому секторам", – говорит Валентина Комлева.
Напомним, по итогам 2022 года товарооборот Грузии с Россией увеличился на 52%. Россия занимает второе место в списке крупнейших торговых партнеров Грузии.
"По мнению западных экспертов, грузинская экономика в 2022 году оказалась в большей зависимости от российской, чем за аналогичный период прошлого года, согласно докладу Transparency International. Для снижения экономической зависимости от России Запад даже разработал рекомендации", – рассказала Комлева.
НПО - национальная угроза Грузии
Зарубежным инвесторам пока не удалось сформировать в лице НПО то "параллельное правительство", которое способно быстро снести власть в случае ее несоответствия ценностям и целям Запада, считает Комлева.
"Поэтому закон о повышении прозрачности и подотчётности работы НПО вызвал такую бурную реакцию. Обвинения со стороны ЕС показывают испуг, что Грузия начала думать о своем благополучии, а не о благополучии ЕС, в который ее никак не возьмут", – рассуждает она.
"Мы знаем, что любое суверенное государство регулирует общественные отношения нормами права, чтобы сохранить социальный и политический порядок. И любое государство ограничивает деятельность тех, кто создает угрозу этому порядку. Видимо, парламентарии Грузии усмотрели национальную угрозу со стороны НПО и решили изменить режим их работы. Судя по событиям 7-9 марта, они были правы", – заключила эксперт.
"Если в бюджете НПО иностранные деньги, то логичен вопрос – на что идут эти деньги?", – задаётся вопросом эксперт.
"Ничего особенного в законе Грузии нет. Они не запрещают НПО, но хотят понять, из каких источников они получают деньги и за что. Особенно это интересует партии, отстаивающие национальные интересы, независимость и международную субъектность Грузии", – говорит Валентина Комлева.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции