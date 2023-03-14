https://sputnik-georgia.ru/20230314/eksport-selskokhozyaystvennoy-produktsii-iz-gruzii-rastet-275755155.html

Экспорт сельскохозяйственной продукции из Грузии растет

Экспорт сельскохозяйственной продукции из Грузии растет

Государство предпринимает все меры для максимального продвижения сельхозпродукции на мировой рынок, заявил министр 14.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-14T10:46+0400

2023-03-14T10:46+0400

2023-03-14T10:46+0400

грузия

новости

экономика

отар шамугия

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

сельское хозяйство грузии

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Экспорт сельскохозяйственной продукции из Грузии в январе-феврале 2023 года вырос на 17%, заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия после заседания правительства. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2023 года вырос на 12,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил почти 2,9 миллиарда долларов. Грузинскую продукцию вывезли на сумму 914,7 миллиона долларов, что на 20,3% больше, чем в январе-феврале 2022 года. Кроме того, по словам министра, в показателях 9 месяцев страна сохраняет динамику роста выпуска продукции в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (прирост 14%). Шамугия отметил, что со стороны государства предпринимаются все меры для максимального продвижения сельхозпродукции на мировой рынок, помощи местным фермерам в производстве более качественной продукции. По его словам, меры, поддерживающие эти процессы, будут продолжены и в дальнейшем. Сельское хозяйство Грузии нуждается в серьезном реформировании - эксперт >>Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли). При этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 5,6 миллиарда долларов – почти на 32% больше по сравнению с 2021 годом. За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 13,5 миллиарда долларов, что на 33,2% больше по сравнению с 2021 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, отар шамугия , министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии, сельское хозяйство грузии