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Экспорт сельскохозяйственной продукции из Грузии растет
Экспорт сельскохозяйственной продукции из Грузии растет
Государство предпринимает все меры для максимального продвижения сельхозпродукции на мировой рынок, заявил министр 14.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-14T10:46+0400
2023-03-14T10:46+0400
2023-03-14T10:46+0400
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экономика
отар шамугия
министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
сельское хозяйство грузии
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Экспорт сельскохозяйственной продукции из Грузии в январе-феврале 2023 года вырос на 17%, заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия после заседания правительства. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2023 года вырос на 12,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил почти 2,9 миллиарда долларов. Грузинскую продукцию вывезли на сумму 914,7 миллиона долларов, что на 20,3% больше, чем в январе-феврале 2022 года. Кроме того, по словам министра, в показателях 9 месяцев страна сохраняет динамику роста выпуска продукции в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (прирост 14%). Шамугия отметил, что со стороны государства предпринимаются все меры для максимального продвижения сельхозпродукции на мировой рынок, помощи местным фермерам в производстве более качественной продукции. По его словам, меры, поддерживающие эти процессы, будут продолжены и в дальнейшем. Сельское хозяйство Грузии нуждается в серьезном реформировании - эксперт >>Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли). При этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 5,6 миллиарда долларов – почти на 32% больше по сравнению с 2021 годом. За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 13,5 миллиарда долларов, что на 33,2% больше по сравнению с 2021 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, отар шамугия , министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии, сельское хозяйство грузии
грузия, новости, экономика, отар шамугия , министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии, сельское хозяйство грузии
Экспорт сельскохозяйственной продукции из Грузии растет
Государство предпринимает все меры для максимального продвижения сельхозпродукции на мировой рынок, заявил министр
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Экспорт сельскохозяйственной продукции из Грузии в январе-феврале 2023 года вырос на 17%, заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия после заседания правительства.
Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2023 года вырос на 12,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил почти 2,9 миллиарда долларов. Грузинскую продукцию вывезли на сумму 914,7 миллиона долларов, что на 20,3% больше, чем в январе-феврале 2022 года.
"За два года у нас двузначный экономический рост. Мы закончили прошлый год с 11% ростом экспорта агропродовольственной продукции, а за последние два месяца, в частности, за январь-февраль, имеем 17% рост показателей экспорта", – заявил министр.
Кроме того, по словам министра, в показателях 9 месяцев страна сохраняет динамику роста выпуска продукции в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (прирост 14%).
Шамугия отметил, что со стороны государства предпринимаются все меры для максимального продвижения сельхозпродукции на мировой рынок, помощи местным фермерам в производстве более качественной продукции. По его словам, меры, поддерживающие эти процессы, будут продолжены и в дальнейшем.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли). При этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 5,6 миллиарда долларов – почти на 32% больше по сравнению с 2021 годом.
За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 13,5 миллиарда долларов, что на 33,2% больше по сравнению с 2021 годом.