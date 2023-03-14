https://sputnik-georgia.ru/20230314/konservatory-provodyat-aktsiyu-u-zdaniya-parlamenta-v-tbilisi-275771831.html

"Консерваторы" проводят акцию у здания парламента в Тбилиси

"Консерваторы" проводят акцию у здания парламента в Тбилиси

Участники акции выступают с призывом к протестующим против закона об "иноагентах" и властям Грузии 14.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-14T13:45+0400

2023-03-14T13:45+0400

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акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Акция сторонников оппозиционной партии "Консервативное движение" проходит в эти минуты на площади Руставели в центре перед зданием парламента Грузии, передает корр. Sputnik Грузия с места событий. Участники акции собрались в 11 часов на площади Саакадзе и начали движение по проспекту Костава, затем Меликишвили к зданию законодательного органа. По словам одного из организаторов акции и лидера консервативного движения Зуры Махарадзе, на акциях 7-9 марта, которые были направлены против приняти закона об "иноагентах", звучали угрозы в адрес "консерваторов" и созданной ими интернет-платформы "Альт-инфо". Среди участников акции есть мужчины в рясах, предположительно, священнослужители. Участники акции-шествия скандируют "Грузия", "Да здравствует Грузия", "Грузия прежде всего", "Трусы, выходите". Кроме того, среди призывов, звучащих от лидеров и участников партии звучат призывы к властям отказаться от иностранного влияния на страну, и сделать ставку на народ Грузии, их интересы, в том числе по вопросу по закону об "иноагентах".Организаторы и участники акции устанавливают сцену и аппаратуру у здания парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, акции, акция против закона об иноагентах