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"Консерваторы" проводят акцию у здания парламента в Тбилиси
"Консерваторы" проводят акцию у здания парламента в Тбилиси
Участники акции выступают с призывом к протестующим против закона об "иноагентах" и властям Грузии 14.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-14T13:45+0400
2023-03-14T13:45+0400
2023-03-14T13:56+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Акция сторонников оппозиционной партии "Консервативное движение" проходит в эти минуты на площади Руставели в центре перед зданием парламента Грузии, передает корр. Sputnik Грузия с места событий. Участники акции собрались в 11 часов на площади Саакадзе и начали движение по проспекту Костава, затем Меликишвили к зданию законодательного органа. По словам одного из организаторов акции и лидера консервативного движения Зуры Махарадзе, на акциях 7-9 марта, которые были направлены против приняти закона об "иноагентах", звучали угрозы в адрес "консерваторов" и созданной ими интернет-платформы "Альт-инфо". Среди участников акции есть мужчины в рясах, предположительно, священнослужители. Участники акции-шествия скандируют "Грузия", "Да здравствует Грузия", "Грузия прежде всего", "Трусы, выходите". Кроме того, среди призывов, звучащих от лидеров и участников партии звучат призывы к властям отказаться от иностранного влияния на страну, и сделать ставку на народ Грузии, их интересы, в том числе по вопросу по закону об "иноагентах".Организаторы и участники акции устанавливают сцену и аппаратуру у здания парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, акции, акция против закона об иноагентах
грузия, политика, новости, тбилиси, акции, акция против закона об иноагентах
"Консерваторы" проводят акцию у здания парламента в Тбилиси
13:45 14.03.2023 (обновлено: 13:56 14.03.2023)
Участники акции выступают с призывом к протестующим против закона об "иноагентах" и властям Грузии
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Акция сторонников оппозиционной партии "Консервативное движение" проходит в эти минуты на площади Руставели в центре перед зданием парламента Грузии, передает корр. Sputnik Грузия с места событий.
Участники акции собрались в 11 часов на площади Саакадзе и начали движение по проспекту Костава, затем Меликишвили к зданию законодательного органа.
По словам одного из организаторов акции и лидера консервативного движения Зуры Махарадзе, на акциях 7-9 марта, которые были направлены против приняти закона об "иноагентах", звучали угрозы в адрес "консерваторов" и созданной ими интернет-платформы "Альт-инфо".
"Никто не смеет нам угрожать. Если кому-то есть что сказать нам, пусть приходит к парламенту, если они не трусы. Выходите!", - сказал Махарадзе.
Среди участников акции есть мужчины в рясах, предположительно, священнослужители. Участники акции-шествия скандируют "Грузия", "Да здравствует Грузия", "Грузия прежде всего", "Трусы, выходите".
Кроме того, среди призывов, звучащих от лидеров и участников партии звучат призывы к властям отказаться от иностранного влияния на страну, и сделать ставку на народ Грузии, их интересы, в том числе по вопросу по закону об "иноагентах".
Организаторы и участники акции устанавливают сцену и аппаратуру у здания парламента.