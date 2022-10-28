https://sputnik-georgia.ru/20221028/zachem-gruzii-rossiya-ili-chto-lidery-konservativnogo-dvizheniya-delayut-v-moskve-271730541.html

Зачем Грузии Россия, или Что лидеры "Консервативного движения" делают в Москве

Зачем Грузии Россия, или Что лидеры "Консервативного движения" делают в Москве

Лидеры пророссийской партии находятся с визитом в Москве, где дали большое эксклюзивное интервью Sputnik Грузия 28.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-28T18:04+0400

2022-10-28T18:04+0400

2022-10-28T18:04+0400

россия

грузия

политика

георгий кардава

москва

украина

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1c/271720537_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_78c4b61895dd57b7cdb443422f87b7cd.jpg

Население Грузии в основном традиционное, для него чужды ценности Запада, поэтому очень важно налаживание отношений с Россией, считают лидеры грузинской партии "Консервативное движение" Георгий Кардава и Шота Мартыненко.Председатель и генеральный секретарь партии в эксклюзивном интервью грузинских политиков редакции SputnikГрузия рассказали о своем видении противостояния Запада с Россией и роли Грузии в сложившейся сложной геополитической обстановке.- Когда создавалась ваша партия, всегда говорила о том, что вы выступаете за нормализацию отношений с Россией. С кем удалось встретиться в Москве, и на ваш взгляд какие шаги предлагает ваша партия для возобновления может быть нормальных отношений России и Грузии?Георгий Кардава: Мы официально оформились как партия примерно год назад, но, в принципе, в Грузии мы давно в политической сфере. Мы примерно несколько месяцев как активно начали приезжать в Москву, встречаться с разными людьми, в том числе с политиками, депутатами, министрами, с аналитиками и политологами.Самое главное, что мы должны сделать, это прорвать информационный фон. Чтобы вы понимали, в Грузии, из-да прозападной культивируемой пропаганды и политики, человек, партия, которая приезжает в Россию, Москву, официально оформляется как прокремлевская сила, пророссийская, которая финансируется из Кремля.Это табуированная тема, которая в прозападных информационных кругах агрессивно встречается, мы пытаемся эту информационную повестку прорвать: из Грузии в Россию должны приезжать. И никто не должен предъявлять какие-то претензии.Один из лидеров "Консервативного движения" планирует переехать из Грузии в Россию>>Мы сюда приехали и будем приезжать с конкретными целями, разговаривать. Все, что наши политики делали в течение 30 лет - факт, что наши страны находятся в подвешенном состоянии - вроде не война, не мир и от этого никому не становится лучше. Поэтому мы решили взять эту тяжелую ношу на свои плечи, и прорвать этот фон.Мы как ледокол, который будет в грузинском обществе и здесь, в российском обществе, продвигать новую силу - прогрузинскую силу, настоящую патриотическую силу, которая впервые за тридцать лет будет разговаривать с российской стороной о том, чего реально хочет грузин.У нас есть надежда и мы верим, что рано или поздно как бы нас между собой не сорили, какие бы у нас отношения не были, рано или поздно мы обо всем договоримся и будем жить как раньше - в дружеских, я даже скажу больше, союзнических отношения. Самая главная миссия нашей партии из врагов превратиться в союзников.Шота Мартыненко: Нас спрашивают, в чем наше отличие от других партий, которые тоже говорили о диалоге с Россией. Диалог и нормализация отношений не совсем правильная формулировка того, чего мы добиваемся, и что является нашей идеей в геополитическом плане. Мы считаем, что Россия и Грузия нужны друг другу именно как союзники.В конечном итоге мы видим уже не холодную войну, а уже реальную войну между Россией и Западом. Но это не будет войной только между Западом и Россией, это будет войной между либеральной частью мира, чисто антихристианской идеологией со всем христианским миром, который старается сохранить свое понимание норм морали.Мы считаем, что грузинское общество - это христианское общество, и мы видим каждодневную радикальную атаку западных сил против христианства, против нашей Церкви, против идентичности, пытающихся объявить "грузинство" позором.Мы понимаем, что западная ориентация - это смерть грузинской нации. То есть мы исчезнем, если будем ориентироваться и пытаться интегрироваться в Запад. Поэтому наша мотивация в первую очередь – мы настоящая прогрузинская, прохристианская сила. И будет нам Россия помогать или нет, мы будем стараться сломить влияние Запада в грузинском обществе.В этом ключе мы видим Россию как общество с христианской культурой, естественного союзника. Да, сейчас у нас непростые отношения, но бывают конфликты и между братьями. Мы видим, что украинцы и русские, которые по сути являются одним народом, но Западу удалось развязать и между ними войну.Поэтому мы будем делать все, что в наших силах, чтобы не допустить такого, в том числе, не допустить открытия второго фронта, и мы в этом плане, считаю, что сделали историческую и важную вещь в Грузии. Все знают, что большая часть удара пришлась на нашу партию. Мы это выдержали.И сейчас, как я вижу, прозападные силы сильно ослабли, осталось очень мало шансов для начала войны как таковой.- Вы упомянули о реальной войне коллективного Запада с Россией, и попытки втянуть Грузию в так называемый второй фронт. На мой взгляд правительство Грузии поступило достаточно мудро, выбрав нежелание конфликтовать с Россией и выбрав именно национальные интересы Грузии. И вы уже упомянули что Запад давит, влияние Запада растет. На ваш взгляд, какие еще конкретные шаги должна сделать Грузия чтобы выйти из этого давления Запада?Георгий Кардава: Чтобы вы понимали, в Грузии тотальное, просто безумное доминирование прозападных сил: в политике, в СМИ, в бизнесе. На постсоветском пространстве, наверное, после Украины Грузия одна из самых зависимых от Запада стран. Это культивировалось в течение десятилетий.Чтобы вы понимали, прозападные силы глубоко укоренились у нас - на уровне институтов, школ, на уровне формирования мировоззрений, на уровне формирования политических сил.Но есть у них одна серьезная проблема - идентичность. Как бы они все не пропагандировали, все равно грузинская христианская идентичность диктует одно нашему народу, а прозападная либеральная пропаганда - другое. И очень часто, эти две идентичности конфликтуют между собой. Мы - продукт грузинской идентичности.Я уверен, доминирующее большинство нашего народа понимает, что либеральная идентичность нас уничтожает не только изнутри культурно, демографически, мировоззренческий, она нас уничтожает и геополитически. Потому что Запад видит в Грузии только один фактор. У нас только одна функция для них - быть военным плацдармом против России. Эту функцию вполне логично выполняли наши экс-политики."Сила народа" расширяется - к движению присоединились десятки депутатов и чиновников>>Это не входит вообще в суть "грузинства", не входит в наше понимание всего, что вокруг нас, мы не хотим брать на себя эту функцию, воевать с Россией до последнего грузина. Нам от этого не будет хорошо. И это понимание массово пошло в народ.После конфликта на Украине, все маски сорвались. Если посмотрите наши грузинские прозападные СМИ, даже посол США не скрывает, чего от нас хотят. Даже председатель НАТО Столтенберг прямо сказал, что их главная задача победить Россию на поле боя. Когда все маски сорваны, конечно Грузия, как один из компонентов на постсоветском пространстве, которая имела функцию антироссийского плацдарма, они попытались все это сделать и в Грузии. Но, можно сказать, что общество однозначно понимает, что быть военным плацдармом - не наша судьба.Шота Мартыненко: Планы Запада совершенно ясны. Они попытаются, были такие планы летом, и еще наверное будут попытки сделать что-то наподобие майдана. Но сделать это им сложно, потому что ударная фигура, ударная сила, которая должна провести что-то такое, это сила Саакашвили, других у них нет. Но народ на своей шкуре помнит зверства того режима, и готов воевать даже с оружием в руках, чтобы не пустить их к власти. Поэтому для Запада непростая ситуация в Грузии.С другой стороны, мы видим, что власть пошла на конфронтацию с США. Говорят, что Америка и какие-то партии пытаются ввязать нас в войну. То есть, их поставили уже в такое безвыходное положение – или воюйте, или уходите.Шота Мартыненко: Наше телевидение "Альт-инфо" и "Консервативное движение" сделали колоссальную работу, нанесли колоссальный урон западному доминированию. Надо просто демонстрировать реальное лицо Запада. Мы первые заговорили о том, что с нас будут требовать второго фронта. Мы говорили, что придет Баден развяжет войну на Украине, дальше попытается развязать войну в Грузии.Я считаю, что на данный момент, будущее запада в Грузии уже сломано, мы не собираемся останавливаться.Посол Америки, президент Грузии, которая является прямым агентом Запада, Народный защитник, прямо требуют закрыть нашу партию, закрыть наше телевидение, арестовать нас. То есть, они сами вынуждены демонстрировать, что в Грузии, ориентированной на Запад, никакой свободы слова не будет.Шота Мартыненко: Я считаю, что Запад в Грузии окончен. Антизападные настроения в обществе – начиная с власти, продолжая нашей партией или обычным народом, консервативным большинством - уже настолько явны, что с этим ничего не может поделать ни посол США, ни посол Евросоюза, никто другой.- Кто вас поддерживает? Если говорить про парламентские выборы, кто ваш избиратель? – Это регионы, это столица, или крупные города?Георгий Кардава: Наш электорат – это обычные люди: средний класс, ниже среднего класса, сельская местность. Это внутренний грузинский бизнес, который хочет открыть для себя большой рынок России, чтобы страна не зависела от импорта. В принципе, это огромный пласт. Это представители традиционной части социума, а в Грузии, чтобы вы понимали, это подавляющее большинство.Шота Мартыненко: Ценности, которые пропагандирует Запад, слишком чужды традиционному грузину. Наш избиратель - антизападная, христианская и традиционная часть населения, которым не стыдно быть грузином, а наоборот, они этим гордятся.Вы все, наверное, видели 5 июля 2021 года митинг против гей-прайда. Мы сорвали и митинг, и попытку провести шествие разврата, сорвали флаг Евросоюза с парламента и воздвигли крест.И если спрашивать, насколько мы сильны, лучшей демонстрацией этого было 2 июля 2022 года, когда эти организации в очередной раз объявили, что проведут гей-фестиваль в Грузии. При этом 3 июля был назначен большой прозападный митинг под названием "Домой в Европу", который требовал отставки правительства как непокорного Западу и более решительных мер по интеграции в Запад.И там были реальные угрозы, что ситуация перейдет в прямые столкновения, как мы видели в 2019 году 20 июня, попытки переворота, что-то подобное планировалось 3 июля. Но, 2 июля мы вывели на улицы 15-20 тысяч человек. Это для Грузии огромная цифра. Это была прямая демонстрация того, что, если на следующий день кто-то решит силовыми методами втянуть нас в войну, в этой стране есть люди, которые против этого тоже готовы идти силовыми методами.- Вы уже упомянули про гей-парады и т.д. Зачем Западу это втягивание традиционной Грузии в ЛГБТ-сообщество и так далее?Георгий Кардава: Они пытаются переформатировать грузинское общество. Сторонник ЛГБТ-шествий и гендерного безумия всегда будет антироссийски настроен, он всегда будет прозападно настроен. Даже если эти ценности сулят разрушение Грузии, для этих людей, это не проблема. Они в любой момент могут мигрировать на Запад.Шота Мартыненко: Суть проблемы в том, что большая часть Запада реально верит в эту идеологию. Это их альтернатива религии. И вся проблема состоит в том, что эта форма западной религии она отрицает формулу морали как таковой. То есть, маленьких детей можно учить в садиках, что он сам должен выбирать мальчик он или девочка. Трансгендеров можно сажать в тюрьму, которую они сами выберут. То есть, какой-то мужик, который скажет, что он женщина, его сажают в женскую тюрьму и он там продолжает кого-то насиловать.Георгий Кардава: Добавлю, что в российских либеральных кругах Грузия всегда представлялась как успешная модель либеральных ценностей на постсоветском пространстве. Даже при режиме Саакашвили существовал термин "маяк демократии". И когда я смотрел даже российские либеральные каналы, там всегда в пример приводили – вот Грузия смогла, и мы сможем. И чтобы вы представляли, каковы были либеральные ценности при Саакашвили - это тотальное полицейское государство, это репрессии, это насилие, убийства. В 2011 году при Саакашвили в Грузии в процентном соотношении к населению сидели больше человек, чем в 37-м году в Гулаге.- Ваша партия выступает против затягивания страны в Евросоюз. А какое вы видите экономическое процветание Грузии, на чем оно будет основано?Георгий Кардава: Грузия в течение 30 лет на прозападном пути ничего не добилась в экономической сфере. Разница между экспортом и импортом примерно в три раза. Мы полностью зависящая от иностранных субсидий страна, и конечно наши соотечественники, которые разбросаны по всему миру, помогают Грузии. Страна, у котором при Советском Союзе была очень сильная экономика, была индустриальной страной, с развитой аграрной сферой, докатилась до такого.Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика>>Вроде бы говорят что, Евросоюз нам какие-то бенефиты экономические даст, но мы этого не видим. Мы понимаем, что Россия - естественный огромный рынок для нас, который находится рядом с нами. А Грузия, с ее уникальным географическим положением, так как мы центр Кавказа, практически все коммуникационные и транспортные узлы проходят по Грузии. Мы можем больше выгоды получать сотрудничая с Россией, и близкими соседями, в том же формате 3+3, и получать больше выгоды, чем от Запада, от которого мы ничего не видим спустя столько лет.Шота Мартыненко: Даже сейчас, когда с Россией не лучшие отношения, когда много барьеров - в торговле, нет прямых полетов, по сути главным экономическим партнером, главным направлением дохода для Грузии является Россия. Большую часть базовой продукции мы покупаем у России. Еще прямые иностранные переводы от грузин, проживающих в России. Они перечисляют колоссальные суммы своим семьям.Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти – новые данные>>Нет никаких сомнений, что Евросоюз не дает ничего кроме ценностей, которые в Грузии всем кажутся идиотскими и неприемлемыми. А дружбой с Россией мы приобретем колоссальные экономические бенефиты.- Как ваша партия планирует строить взаимоотношения с ближайшими соседями? И не опасаетесь ли вы той доминирующей роли, которую сейчас пытается взять на себя Азербайджан совместно с Турцией, ну и благодаря экономической мощи Азербайджана за выросшими ценами на газ, нефть?Георгий Кардава: Если спросить стандартного либерала, он не представляет себе, что живет в центре Кавказа, окруженный Россией, Турцией, Ираном, Азербайджаном. Ему кажется, что он находится где-то в Амстердаме. Мы это называем геополитическим трансгендеризмом. Потому виденье нашей партии – это возвращаться в реальность. Мы должны взаимодействовать со всеми нашими соседями."Грузия готова способствовать миру" – Гарибашвили о соглашении Баку и Еревана>>Если бы Грузия была в другом положении, если бы Грузия была интегрирующим звеном, и между странами были нормальные отношения, я уверен, что конфликт между Азербайджаном и Арменией, где бурное политическое движение, появились прозападные силы, был бы менее заметен.От нас многое зависит. Несмотря на то, что мы маленькая страна, наше географическое положение нам многое диктует. Тот же Азербайджан, его главные стратегические трубопроводы проходят по Грузии. Положение и позиция Грузии влияют и на Азербайджан, и на Армению тоже.Шота Мартыненко: Мы должны понимать, что интерес Запада, разжигание конфликтов на границах с Россией. Естественный интерес России - как-то погасить эти конфликты, и сформировать отношения, которые направлены на союз с Россией как со страной, которая естественно заинтересована в мире на своих границах. Поэтому, ключ к миру и на Кавказе, и в целом на границах с Россией, это выстраивание отношений с Россией. - На медиаплатформе "Альт-инфо" подаются различные точки зрения на видение специальной военной операции России на Украине. Многих в Грузии раздражает то, что показывается и позиция России. На ваш взгляд, почему сейчас в грузинском и западном обществе не хотят видеть разные точки зрения, альтернативную информацию?Георгий Кардава: Главная проблема либералов и главная претензия к нам, почему вы показываете людям в том числе позицию России. Это преподносится даже как пропаганду России. Но мир же не только черно-белый. Мир цветной, там много факторов. В принципе, это делается для того, чтобы народ не мог логически делать выводы. Им удобнее преподнести ситуацию так, что Россия - просто зло, у которой немотивированная агрессия в отношении соседей, невозможно логически с Россией налаживать отношения, невозможно как-то предугадать ее шаги, а Запад – это сторона добра, а Украина – просто жертва. Исторически, территорию, которая сегодня называется Украина, Россия отвоевывала у Крымского ханства, Османской империи, у Австро-Венгрии, у Польши. В принципе, если исторически судить, Россия создала Украину. Желание омбудсмена запретить "Консервативное движение" оценили грузинские политики>>Проблем с суверенной Украиной у России нет. У России проблема с Украиной, которая враждебна к ней, Украиной, которая дает свою территорию врагам России как плацдарм, как военную базу. Например, в 60-х годах, когда Советский союз пытался строить а Кубе ядерный арсенал, у него было полное право на это. Куба была и есть суверенное государство, к тому же НАТО и США те же самые ракеты поставили на территории Турции. Советский союз имел полное право зеркально отвечать на угрозы Запада. Тогда чуть не пришли к третьей мировой войне.Вроде бы США за территориальную целостность Украины, но они сами уничтожили территориальную целостность Сербии. А то, что делается на Тайване, это же противоположность. Все это мы преподносим грузинскому обществу, которому пытаются пропагандой промывать мозги. Мы пытаемся судить, анализировать, и в принципе, это у нас неплохо получается.Шота Мартыненко: Мы говорим правду, и она объявляется российской пропагандой. Есть конкретные формулы, которые надо вбивать людям в мозги, чтобы эта прозападная политика работала. Главная формула – это то, что Россия проиграет войну. Мы вынуждены говорить правду, и эта правда эффективно работает. Мы видим, что в грузинском обществе мнения сильно разнятся с тем, что пропагандирует западная пропаганда.Десять лет во власти – взлеты и падения "Грузинской мечты">>

москва

украина

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, грузия, политика, георгий кардава, москва, украина, сша, нато