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Лидер "Грузинской мечты" обвинил Украину в провокациях
Лидер "Грузинской мечты" обвинил Украину в провокациях
Политик призвал всех воздержаться от подобных провокаций 14.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-14T13:13+0400
2023-03-14T13:13+0400
2023-03-14T13:42+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал распространенное в социальной сети видеообращение тяжелой провокаций с украинской стороны. Речь идет о видеообращении, в котором несколько человек, представившихся проживающими в Грузии россиянами, призывают министерство обороны России ввести в Грузию миротворческий контингент. Люди на кадрах говорят о притеснении россиян в Грузии, заявляя, что "все в Грузии развивается по украинскому сценарию" и русским здесь не жить, если победит "грузинский Майдан". Ранее экс-министр обороны Грузии Вано Мерабишвили, который стоял у истоков крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение", анонсировал начало массовых акций протеста в Грузии. По его словам, главная цель – смена власти в Грузии на прозападное, проукраинское. Экс-глава МВД уверен, что весна и лето в стране будут интересными. Разговоры о смене власти в Грузии и открытии второго фронта вновь начались после акций протеста в центре Тбилиси. Тысячи людей выступили против принятия закона об "иноагентах". В результате правящая партия отозвала оба законопроекта. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили ранее не исключил, что радикальная оппозиция могла сама организовать убийство нескольких студентов на акции, чтобы дестабилизировать обстановку. По его словам, правительство позаботилось о стабильности и мире в стране, отозвав эти законопроекты. Что это было? Почему на Западе хотят отставки грузинских властей?>>Как отметил Гарибашвили, пока "Грузинская мечта" у власти, она не допустит открытия второго фронта на территории Грузии. К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область. Позже уже бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральным властям страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции РФ. Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, украина, тбилиси, абхазия, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, вано мерабишвили, грузинская мечта, минобороны рф
грузия, новости, политика, украина, тбилиси, абхазия, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, вано мерабишвили, грузинская мечта, минобороны рф
Лидер "Грузинской мечты" обвинил Украину в провокациях
13:13 14.03.2023 (обновлено: 13:42 14.03.2023)
Политик призвал всех воздержаться от подобных провокаций
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал распространенное в социальной сети видеообращение тяжелой провокаций с украинской стороны.
Речь идет о видеообращении, в котором несколько человек, представившихся проживающими в Грузии россиянами, призывают министерство обороны России ввести в Грузию миротворческий контингент. Люди на кадрах говорят о притеснении россиян в Грузии, заявляя, что "все в Грузии развивается по украинскому сценарию" и русским здесь не жить, если победит "грузинский Майдан".
"К сожалению, с украинской стороны провокации не прекращаются. Это для нас печальное событие… Когда в такое время мы сталкиваемся с подобными провокациями, то это, безусловно, для нас особенно тяжело. Призываю всех воздержаться от подобных провокаций", – заявил Кобахидзе журналистам.
Ранее экс-министр обороны Грузии Вано Мерабишвили, который стоял у истоков крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение", анонсировал начало массовых акций протеста в Грузии. По его словам, главная цель – смена власти в Грузии на прозападное, проукраинское. Экс-глава МВД уверен, что весна и лето в стране будут интересными.
Разговоры о смене власти в Грузии и открытии второго фронта вновь начались после акций протеста в центре Тбилиси. Тысячи людей выступили против принятия закона об "иноагентах". В результате правящая партия отозвала оба законопроекта.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили ранее не исключил, что радикальная оппозиция могла сама организовать убийство нескольких студентов на акции, чтобы дестабилизировать обстановку. По его словам, правительство позаботилось о стабильности и мире в стране, отозвав эти законопроекты.
Как отметил Гарибашвили, пока "Грузинская мечта" у власти, она не допустит открытия второго фронта на территории Грузии.
К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область.
Позже уже бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральным властям страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции РФ.
Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.