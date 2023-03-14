https://sputnik-georgia.ru/20230314/lider-gruzinskoy-mechty-obvinil-ukrainu-v-provokatsiyakh-275770736.html

Лидер "Грузинской мечты" обвинил Украину в провокациях

Лидер "Грузинской мечты" обвинил Украину в провокациях

Политик призвал всех воздержаться от подобных провокаций 14.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-14T13:13+0400

2023-03-14T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал распространенное в социальной сети видеообращение тяжелой провокаций с украинской стороны. Речь идет о видеообращении, в котором несколько человек, представившихся проживающими в Грузии россиянами, призывают министерство обороны России ввести в Грузию миротворческий контингент. Люди на кадрах говорят о притеснении россиян в Грузии, заявляя, что "все в Грузии развивается по украинскому сценарию" и русским здесь не жить, если победит "грузинский Майдан". Ранее экс-министр обороны Грузии Вано Мерабишвили, который стоял у истоков крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение", анонсировал начало массовых акций протеста в Грузии. По его словам, главная цель – смена власти в Грузии на прозападное, проукраинское. Экс-глава МВД уверен, что весна и лето в стране будут интересными. Разговоры о смене власти в Грузии и открытии второго фронта вновь начались после акций протеста в центре Тбилиси. Тысячи людей выступили против принятия закона об "иноагентах". В результате правящая партия отозвала оба законопроекта. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили ранее не исключил, что радикальная оппозиция могла сама организовать убийство нескольких студентов на акции, чтобы дестабилизировать обстановку. По его словам, правительство позаботилось о стабильности и мире в стране, отозвав эти законопроекты. Что это было? Почему на Западе хотят отставки грузинских властей?>>Как отметил Гарибашвили, пока "Грузинская мечта" у власти, она не допустит открытия второго фронта на территории Грузии. К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область. Позже уже бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральным властям страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции РФ. Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, украина, тбилиси, абхазия, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, вано мерабишвили, грузинская мечта, минобороны рф