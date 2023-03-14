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"Не хватает специалистов" – в Грузии презентовали исследование рынка труда
"Не хватает специалистов" – в Грузии презентовали исследование рынка труда
Правительство совместно с частным сектором реализует программы профессионального обучения в соответствии с требованиями местного рынка труда, заявил... 14.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-14T22:41+0400
2023-03-14T22:41+0400
2023-03-14T22:56+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. За последний год в Грузии было объявлено 115 756 вакансий, из которых 12% не могли быть заполнены, говорится в исследовании рынка труда, проведенном министерством экономики и устойчивого развития. В Тбилиси состоялась презентация исследования "Потребность предприятий в навыках", подготовленного Минэкономики в рамках сотрудничества с Национальной службой статистики "Сакстат". По информации ведомства, исследование ясно показало дисбаланс между спросом и предложением и проблему с рабочей силой с требуемыми навыками. По его словам, это динамический процесс, и для устойчивого развития экономики важна большая гибкость сектора переподготовки. Надареишвили напомнил, что правительство совместно с частным сектором реализует программы профессионального обучения, которые готовятся в соответствии с требованиями местного рынка труда. Заместитель министра подчеркнул важность результатов исследования в свете существующих вызовов и сотрудничества различных ведомств в этом направлении. Безработица в Грузии - новые данные >>Он также коснулся важных мероприятий, проводимых в стране в плане привлечения IT -компаний, которые уже дали результаты – значительно увеличился уровень занятости в указанном секторе, а также увеличились возможности местных кадров. Во встрече приняли участие представители государственных органов, бизнес-ассоциаций и донорских организаций. Исследование проводилось количественным методом и охватило 9 500 предприятий, выбранных из базы данных нефинансовых и финансовых корпораций, действующих в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, экономика, безработица
"Не хватает специалистов" – в Грузии презентовали исследование рынка труда
22:41 14.03.2023 (обновлено: 22:56 14.03.2023)
Правительство совместно с частным сектором реализует программы профессионального обучения в соответствии с требованиями местного рынка труда, заявил замминистра
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. За последний год в Грузии было объявлено 115 756 вакансий, из которых 12% не могли быть заполнены, говорится в исследовании рынка труда, проведенном министерством экономики и устойчивого развития.
В Тбилиси состоялась презентация исследования "Потребность предприятий в навыках", подготовленного Минэкономики в рамках сотрудничества с Национальной службой статистики "Сакстат".
По информации ведомства, исследование ясно показало дисбаланс между спросом и предложением и проблему с рабочей силой с требуемыми навыками.
"Ситуация на международном рынке труда меняется, что отражается и на Грузии. Многие профессии, которые еще пять лет назад были актуальны, сегодня менее важны. Появляется много новых позиций, которые обязательно нуждаются в квалифицированной рабочей силе", – заявил замглавы Минэкономики Ираклий Надареишвили журналистам.
По его словам, это динамический процесс, и для устойчивого развития экономики важна большая гибкость сектора переподготовки.
Надареишвили напомнил, что правительство совместно с частным сектором реализует программы профессионального обучения, которые готовятся в соответствии с требованиями местного рынка труда.
Заместитель министра подчеркнул важность результатов исследования в свете существующих вызовов и сотрудничества различных ведомств в этом направлении.
Он также коснулся важных мероприятий, проводимых в стране в плане привлечения IT -компаний, которые уже дали результаты – значительно увеличился уровень занятости в указанном секторе, а также увеличились возможности местных кадров.
Во встрече приняли участие представители государственных органов, бизнес-ассоциаций и донорских организаций.
Исследование проводилось количественным методом и охватило 9 500 предприятий, выбранных из базы данных нефинансовых и финансовых корпораций, действующих в Грузии.