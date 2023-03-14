https://sputnik-georgia.ru/20230314/ne-khvataet-spetsialistov---v-gruzii-prezentovali-issledovanie-rynka-truda-275798257.html

"Не хватает специалистов" – в Грузии презентовали исследование рынка труда

"Не хватает специалистов" – в Грузии презентовали исследование рынка труда

Правительство совместно с частным сектором реализует программы профессионального обучения в соответствии с требованиями местного рынка труда, заявил... 14.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-14T22:41+0400

2023-03-14T22:41+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. За последний год в Грузии было объявлено 115 756 вакансий, из которых 12% не могли быть заполнены, говорится в исследовании рынка труда, проведенном министерством экономики и устойчивого развития. В Тбилиси состоялась презентация исследования "Потребность предприятий в навыках", подготовленного Минэкономики в рамках сотрудничества с Национальной службой статистики "Сакстат". По информации ведомства, исследование ясно показало дисбаланс между спросом и предложением и проблему с рабочей силой с требуемыми навыками. По его словам, это динамический процесс, и для устойчивого развития экономики важна большая гибкость сектора переподготовки. Надареишвили напомнил, что правительство совместно с частным сектором реализует программы профессионального обучения, которые готовятся в соответствии с требованиями местного рынка труда. Заместитель министра подчеркнул важность результатов исследования в свете существующих вызовов и сотрудничества различных ведомств в этом направлении. Безработица в Грузии - новые данные >>Он также коснулся важных мероприятий, проводимых в стране в плане привлечения IT -компаний, которые уже дали результаты – значительно увеличился уровень занятости в указанном секторе, а также увеличились возможности местных кадров. Во встрече приняли участие представители государственных органов, бизнес-ассоциаций и донорских организаций. Исследование проводилось количественным методом и охватило 9 500 предприятий, выбранных из базы данных нефинансовых и финансовых корпораций, действующих в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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