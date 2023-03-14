https://sputnik-georgia.ru/20230314/obrushenie-avtobana-na-perevale-rikoti--departament-avtodorog-gruzii-dal-razyasneniya-275769103.html

Обрушение автобана на перевале Рикоти – департамент автодорог Грузии дал разъяснения

Обрушение автобана на перевале Рикоти – департамент автодорог Грузии дал разъяснения

Из-за обильных осадков сошел оползень, который повредил временную конструкцию, утверждают в ведомстве 14.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-14T12:32+0400

2023-03-14T12:32+0400

2023-03-14T12:54+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Запланированные согласно проекту работы на Рикотском перевале, соединяющем Западную Грузию с Восточной, продолжатся после расчистки склона, где из-за оползня было снесено временное покрытие одного из участков, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог.В СМИ и соцсетях появилась информация с фотографиями обрушения строящегося на Рикотском перевале автобана в селе Дзирула Харагаульского района (Западная Грузия). В результате происшествия никто не пострадал. В ведомстве пояснили, что в процессе строительства на участке Убиса-Шорапани автодороги Восток-Запад, на 10 км оползневого склона проектом предусмотрены комплексные работы по укреплению (анкеровке) склона. "В ходе работ перед террасированием-укреплением склона оползневые процессы, активизировавшиеся в результате недавних обильных осадков, снесли временно торкретированную поверхность одного из участков склона, что повредило наружную бетонную часть", – говорится в сообщении. Грузия активно продолжит строительство трассы Восток-Запад>>Как заявили в Департаменте, строительный объект находится в процессе строительства и, естественно, работы не окончены. Соответственно, оплата за работу строительной компании будет произведена после полного завершения работ, подтверждения и принятия работ, выполненных надзорной компанией.Торкретирование – нанесение плотного слоя бетона или огнеупорной глины, подаваемых под давлением, на обрабатываемую поверхность с целью уплотнения, заполнения трещин, раковин, придания водонепроницаемости, огнестойкости и т. п. Применяется для футеровки котельных топок, металлургических печей, резервуаров и др.Проект века Дорога через Рикоти соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. К этому времени проект реализован на 73%. Уже прорыт 41 тоннель, построено 63 моста, а завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года. Строительство участка перевала Рикоти – это проект века, который реализуется на сложнейшем географическом маршруте со сложнейшими инженерными сооружениями. Часть участков трассы Восток-Запад в Грузии будет сдана в 2023 году>>Участок Рикоти станет переломным проектом в строительстве скоростной автомагистрали, так как в результате его реализации уже построенные участки скоростной автомагистрали в Восточной и Западной Грузии будут соединены друг с другом. Скорость движения на участке Рикоти, которая сейчас составляет 60 км/ч, будет увеличена, на некоторых участках почти вдвое, а новая дорога будет соответствовать всем современным стандартам безопасности дорожного движения. После завершения строительства всех участков дороги на трассе Восток-Запад от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) можно будет доехать за 4-4,5 часа вместо восьми. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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