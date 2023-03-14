https://sputnik-georgia.ru/20230314/oppozitsiyu-teper-ne-ostanovit--chitateli-sputnik-gruziya-ob-ustupke-vlastey-protestuyuschim-275770064.html

Оппозицию теперь не остановить – читатели Sputnik Грузия об уступке властей протестующим

Оппозицию теперь не остановить – читатели Sputnik Грузия об уступке властей протестующим

Власти Грузии выполнили все требования протестующих за кратчайшие сроки – законопроекты об "иноагентах" отозваны, а все задержанные во время беспорядков на... 14.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-14T20:43+0400

2023-03-14T20:43+0400

2023-03-14T20:43+0400

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Большинство читателей сайта Sputnik Грузия считают, что власти страны поступили неправильно, пойдя на уступки протестующим против законопроектов об "иноагентах". Как показал результаты опроса, 59,5% участников опроса уверены, что теперь оппозицию не остановить. Между тем 30,2% участников опроса считают, что власти поступили правильно, уступив протестующим, так как в противном случае могло произойти непредвиденное. Не знают ответа на вопрос 10,5% участников опроса. Акции протеста в Тбилиси – Народный защитник Грузии рассказал о нарушениях>>На массовые акции протеста в Тбилиси 7-10 марта против принятия законов об "иноагентах" вышла значительная часть грузинской общественности и оппозиция. Некоторые протестующие приняли решение прорвать ограждения и пройти на территорию парламента. После этого спецназ применил против них слезоточивый газ, водометы и перцовый спрей. Результатом акций стал отзыв обоих законопроектов "Грузинской мечтой". В результате столкновений во время акций протеста пострадали 58 полицейских, точное число пострадавших участников акций неизвестно до сих пор, хотя МВД Грузии подтверждает сам факт, что части протестующих понадобилась медицинская помощь. Полиция задержала на акции 133 человека, в том числе одного за нападение на полицейского. Между тем Специальная следственная служба уже возбудила уголовное дело по более чем 20 фактам превышения полицией своих полномочий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузия, новости