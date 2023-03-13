https://sputnik-georgia.ru/20230313/aktsii-protesta-v-tbilisi--narodnyy-zaschitnik-gruzii-rasskazal-o-narusheniyakh-275749010.html

Акции протеста в Тбилиси – Народный защитник Грузии рассказал о нарушениях

Акции протеста в Тбилиси – Народный защитник Грузии рассказал о нарушениях

В отношении участников акции, со стороны которых были факты насилия, должны были быть применены индивидуальные пропорциональные меры, заявил омбудсмен 13.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-13T19:53+0400

2023-03-13T19:53+0400

2023-03-13T19:53+0400

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леван иоселиани

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специальная следственная служба

законопроект об иноагентах

акция против закона об иноагентах

народный защитник грузии

омбудсмен

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. На момент объявления со стороны МВД Грузии предупреждения в вечерние часы, 7 марта, акция протеста носила мирный характер и оснований для ее прекращения и применения силы не было, заявил Народный защитник Грузии Леван Иоселиани. На массовые акции протеста в Тбилиси 7-10 марта против принятия законов об "иноагентах" вышла часть грузинской общественности и оппозиция. Некоторые протестующие приняли решение прорвать ограждения и пройти на территорию парламента. После этого спецназ применил против них слезоточивый газ, водометы и перцовый спрей. Результатом акций стал отзыв обоих законопроектов "Грузинской мечтой". По словам Народного защитника, в отношении участников акции, со стороны которых были факты насилия, должны были быть применены индивидуальные обязательные и пропорциональные меры. Премьер Грузии: отзыв законопроектов об "иноагентах" был правильным решением >>Однако, как отметил омбудсмен, правоохранители начали применять против участников митинга, в том числе мирных манифестантов, специальные средства, что, по словам Иоселиани, противоречит стандарту обязательного и пропорционального вмешательства. Кроме того, омбудсмен отметил, что насильственные действия, начатые частью собравшихся у заднего входа парламента, послужили основанием для неоправданного прекращения всего собрания с применением силы со стороны правоохранителей и 8 марта. По его словам, в результате мероприятий, примененных правоохранителями с целью управления собранием, пострадали и представители СМИ, освещавшие события на месте. Распространилась информация и о воспрепятствовании их деятельности, в то время как в ходе акции законодательство ставит их под особую защиту, подчеркнул омбудсмен. "В то же время правоохранители активно прибегали к практике массового задержания участников собрания в административном порядке. Распространенные кадры показывают, что в отдельных случаях подобное мероприятие не являлось мерой пресечения текущего правонарушения. Соответственно, это не могло отвечать требованию необходимости и имело вид неоправданного вмешательства в права", – отметил он. Экс-президент Грузии не хочет революции, но выступает за смену власти >>Кроме того, как заявляет Народный защитник, в некоторых случаях у задержанных на акции отмечались повреждения. По его словам, в случае нескольких задержанных, аппарат Народного защитника обратился к специальной следственной службе с просьбой начать расследование. По его информации, параллельно с ходом акций 7-9 марта Народный защитник и уполномоченные посетили 96 задержанных. При этом несколько задержанных обратились в аппарат с просьбой изучить законность их задержания. По словам Народного защитника, особого внимания заслуживает случай лидера оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе. Депутат: цель радикальной оппозиции – открыть в Грузии второй фронт >>"По его словам и словам свидетеля, несколько представителей МВД расправились с ним физически, избили ногами, руками, дубинками. У него отмечаются повреждения в области головы и шеи, а также кисти руки", – отметил Иоселиани. Полиция задержала на акции 133 человека, в том числе одного за нападение на полицейского. Между тем Специальная следственная служба уже возбудила уголовное дело по более чем 20 фактам превышения полицией своих полномочий. В результате столкновений во время акций протеста пострадали 58 полицейских, точное число пострадавших участников акций неизвестно до сих пор, хотя МВД Грузии подтверждает сам факт, что части протестующих понадобилась медицинская помощь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, леван иоселиани, грузинская мечта, специальная следственная служба, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах, народный защитник грузии, омбудсмен