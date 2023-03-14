https://sputnik-georgia.ru/20230314/rabotat-v-administratsii-vuzov-gruzii-smogut-litsa-starshe-65-let-275755587.html

Работать в администрации вузов Грузии смогут лица старше 65 лет

Работать в администрации вузов Грузии смогут лица старше 65 лет

Гражданам иностранных государств, получившим среднее образование в Грузии по международной программе, будет предоставлена возможность продолжить обучение в... 14.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-14T09:41+0400

2023-03-14T09:41+0400

2023-03-14T09:41+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение снять возрастное ограничение для лиц старше 65 лет на избрание на административные должности в высших учебных заведениях страны, информацию распространяет пресс-служба правительства Грузии. Соответствующее решение было принято во время заседания правительства в понедельник, 13 марта. Всего кабмин под председательством главы правительства Ираклия Гарибашвили обсудил 18 вопросов. Поправки в Закон "О высшем образовании" и Закон "О научных технологиях и их развитии" были инициированы Минобразованием Грузии. Высшее образование в Грузии – данные за 2022/2023 учебный год в цифрах >>Согласно поправкам, гражданам иностранных государств, получившим среднее (полное) общее образование в Грузии по международной программе, будет предоставлена возможность продолжить обучение в высших учебных заведениях страны без сдачи единых национальных экзаменов. Также были обсуждены поправки в Закон Грузии "О развитии качества образования", на основании которых общеобразовательным и высшим учебным заведениям будет предоставлена возможность самостоятельно реализовывать образовательную программу обучения государственному языку без создания юридического лица. Внесенные изменения важны как с точки зрения расширения доступа к программам обучения на государственном языке, так и децентрализации образовательных учреждений, отмечается в заявлении пресс-службы правительства Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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