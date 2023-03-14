https://sputnik-georgia.ru/20230314/radikalizm-porozhdaet-radikalizm--ekspert-ob-aktsii-konservatorov-v-tbilisi-275795997.html
Радикализм порождает радикализм – эксперт об акции "консерваторов" в Тбилиси
Радикализм порождает радикализм – эксперт об акции "консерваторов" в Тбилиси
Участников на акции было в достаточном количестве, чтобы продемонстрировать свои возможности и перспективы на будущее, заявил эксперт 14.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-14T22:33+0400
2023-03-14T22:33+0400
2023-03-14T22:33+0400
грузия
новости
политика
акция консервативного движения
законопроект об иноагентах
акция против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Наказать инициаторов снятия и сожжения флага Евросоюза у парламента соответствующим структурам Грузии будет затруднительно на фоне лояльного отношения к правонарушителям в ходе акции протеста против закона об "иноагентах", заявил политолог Леван Метревели Sputnik Грузия. В ходе акции протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси сторонники непарламентской партии "Консервативное движение" сняли флаг Евросоюза у здания парламента, растоптали его, а затем сожгли. МВД начало административное производство в связи с надругательством над официальным символом ЕС – нарушителям закона грозит штраф в размере 1 000 лари (390 долларов). По словам политолога, причина в столь радикальном выступлении сторонников "Консервативного движения" заключается в том, что "любой радикализм и любое насилие порождают ответный радикализм и насилие". "Им самим судить, удалась им акция или нет. Факт, что их было в достаточном количестве, чтобы продемонстрировать свои возможности и перспективы на будущее", – заявил Метревели. На вопрос, много ли сторонников у партии, эксперт ответил, что это должно беспокоить тех людей, которые поддерживают евроинтеграцию и вступление Грузии в ЕС. "Потому что, когда мы видим людей, которые выступают якобы за поддержку западных ценностей и громят государственные учреждения, ими фактически руководят такие преступники, как Мерабишвили и Кезерашвили и т. д., естественно, Европейские ценности у нас будут девальвироваться", – заявил Метревели. Политолог считает, что подобные акции могут продолжиться. Что это было? Российский эксперт о протестах в Грузии >>Участники акции, сторонники непарламентской партии "Консервативное движение" и созданной ими платформы "Альтинфо", собрались в 11 часов на площади Саакадзе и начали шествие до парламента на проспекте Руставели. Среди призывов, звучащих от лидеров и участников партии, было обращение к властям с просьбой отказаться от иностранного влияния на страну и сделать ставку на народ Грузии. Протестующие ранее выдвинули три требования к грузинским властям: освободить осужденных противников ЛГБТ, которые были задержаны, а затем осуждены после акции 5 июля 2021 года; наказать тех, кто пытался организовать госпереворот и кидал "коктейли Молотова" на акциях протеста против закона об "иноагентах" 7-9 марта; провести референдум по вопросу принятия закона об "иноагентах".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, акция консервативного движения, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
грузия, новости, политика, акция консервативного движения, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
Радикализм порождает радикализм – эксперт об акции "консерваторов" в Тбилиси
Участников на акции было в достаточном количестве, чтобы продемонстрировать свои возможности и перспективы на будущее, заявил эксперт
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Наказать инициаторов снятия и сожжения флага Евросоюза у парламента соответствующим структурам Грузии будет затруднительно на фоне лояльного отношения к правонарушителям в ходе акции протеста против закона об "иноагентах", заявил политолог Леван Метревели Sputnik Грузия.
В ходе акции протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси сторонники непарламентской партии "Консервативное движение" сняли флаг Евросоюза у здания парламента, растоптали его, а затем сожгли. МВД начало административное производство в связи с надругательством над официальным символом ЕС – нарушителям закона грозит штраф в размере 1 000 лари (390 долларов).
"Потому что мы увидели подожженные машины, разгромленное здание парламента, нападение на полицейских, и ничего подобного со стороны "консервативного движения" не было. Они сожгли флаг Евросоюза, что предусматривает штрафные санкции", – заявил Метревели.
По словам политолога, причина в столь радикальном выступлении сторонников "Консервативного движения" заключается в том, что "любой радикализм и любое насилие порождают ответный радикализм и насилие".
"Им самим судить, удалась им акция или нет. Факт, что их было в достаточном количестве, чтобы продемонстрировать свои возможности и перспективы на будущее", – заявил Метревели.
На вопрос, много ли сторонников у партии, эксперт ответил, что это должно беспокоить тех людей, которые поддерживают евроинтеграцию и вступление Грузии в ЕС.
"Потому что, когда мы видим людей, которые выступают якобы за поддержку западных ценностей и громят государственные учреждения, ими фактически руководят такие преступники, как Мерабишвили и Кезерашвили и т. д., естественно, Европейские ценности у нас будут девальвироваться", – заявил Метревели.
Политолог считает, что подобные акции могут продолжиться.
Участники акции, сторонники непарламентской партии "Консервативное движение" и созданной ими платформы "Альтинфо", собрались в 11 часов на площади Саакадзе и начали шествие до парламента на проспекте Руставели. Среди призывов, звучащих от лидеров и участников партии, было обращение к властям с просьбой отказаться от иностранного влияния на страну и сделать ставку на народ Грузии.
Протестующие ранее выдвинули три требования к грузинским властям: освободить осужденных противников ЛГБТ, которые были задержаны, а затем осуждены после акции 5 июля 2021 года; наказать тех, кто пытался организовать госпереворот и кидал "коктейли Молотова" на акциях протеста против закона об "иноагентах" 7-9 марта; провести референдум по вопросу принятия закона об "иноагентах".