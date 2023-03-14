https://sputnik-georgia.ru/20230314/soedinyayuschiy-vostochnuyu-i-zapadnuyu-gruziyu-tonnel-zakroetsya-na-sem-chasov-275790289.html
Соединяющий Восточную и Западную Грузию тоннель закроется на семь часов
Соединяющий Восточную и Западную Грузию тоннель закроется на семь часов
Во время закрытия автодорожного тоннеля запрещается движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами 14.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-14T19:23+0400
2023-03-14T19:23+0400
2023-03-14T19:23+0400
грузия
новости
общество
рикотский тоннель
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Движение через Рикотский тоннель закроют с 00:00-07:00 15 марта для всех видов транспорта из-за ремонтно-очистительных работ, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии. Речь идет об автомобильном тоннеле, находящемся на 143 километре автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Лемелидзе. "В указанный период времени, во время закрытия автодорожного тоннеля, запрещается движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами, а движение остального автотранспорта будет осуществляться по объездной дороге", – говорится в сообщении департамента. Обрушение автобана на перевале Рикоти – департамент автодорог Грузии дал разъяснения >>В остальное время дня и ночи движение автотранспорта свободное. Тбилиси-Сенаки-Леселидзе — дорога, по которой пролегает маршрут многих транзитных грузов в направлении грузино-турецкой границы. На 143 километре автодороги расположен Рикотский тоннель, который связывает Восточную и Западную Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, рикотский тоннель, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, рикотский тоннель, департамент автомобильных дорог
Соединяющий Восточную и Западную Грузию тоннель закроется на семь часов
Во время закрытия автодорожного тоннеля запрещается движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Движение через Рикотский тоннель закроют с 00:00-07:00 15 марта для всех видов транспорта из-за ремонтно-очистительных работ, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
Речь идет об автомобильном тоннеле, находящемся на 143 километре автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Лемелидзе.
"В указанный период времени, во время закрытия автодорожного тоннеля, запрещается движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами, а движение остального автотранспорта будет осуществляться по объездной дороге", – говорится в сообщении
департамента.
В остальное время дня и ночи движение автотранспорта свободное.
Тбилиси-Сенаки-Леселидзе — дорога, по которой пролегает маршрут многих транзитных грузов в направлении грузино-турецкой границы. На 143 километре автодороги расположен Рикотский тоннель, который связывает Восточную и Западную Грузию.