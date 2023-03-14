https://sputnik-georgia.ru/20230314/spiker-parlamenta-gruzii-prokommentiroval-sozhzhenie-flaga-es--275782062.html
Спикер парламента Грузии прокомментировал сожжение флага ЕС
Спикер парламента Грузии прокомментировал сожжение флага ЕС
Сторонники "Консервативного движения" сняли флаг ЕС у здания парламента Грузии, растоптали его, а затем сожгли 14.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-14T15:46+0400
2023-03-14T15:46+0400
2023-03-14T16:00+0400
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шалва папуашвили
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Флаг Евросоюза будет возвращен на место с должными почестями, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, отреагировав таким образом на факт снятия и сожжения флага ЕС представителями "Консервативного движения" у здания парламента. Участники акции протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси, сторонники непарламентской партии "Консервативное движение", сняли флаг Евросоюза у здания парламента Грузии, растоптали его, а затем сожгли. "Такое поведение, конечно, недопустимо, от кого бы оно ни исходило. Флаг будет возвращен на место с должным уважением. Кронштейн тоже будет восстановлен, и, как я уже сказал, флаг будет возвращен на место с должными почестями", – заявил Папуашвили. Как подчеркнул спикер парламента Грузии, порча флага Евросоюза наказуема, и виновные обязательно понесут должное наказание. "Как вы знаете, парламент нашего созыва сделал наказуемым порчу флагов Евросоюза, а также других стран, установленных перед административными зданиями", – заявил Папуашвили. МВД Грузии накажет тех, кто сжег флаг Евросоюза в центре Тбилиси>>Спикер парламента Грузии отметил, что МВД сделало заявление, согласно которому все, кто осквернил флаг Европейского Союза, будут должным образом идентифицированы и наказаны в соответствии административным порядком.Радикализм порождает радикализм, отметил Папуашвили. Министерство внутренних дел Грузии начало административное производство в связи с надругательством над официальным символом Европейского Союза – флагом ЕС в центре Тбилиси. Согласно статье Кодекса об административных правонарушениях Грузии, надругательство над официальным символом Европейского Союза, как и другой международной организации либо надругательство над флагом или гербом другого государства, установленного/выставленного публичным учреждением влечет штраф на в размере 1 000 лари (около 390 долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, акции, шалва папуашвили, парламент грузии
Спикер парламента Грузии прокомментировал сожжение флага ЕС
15:46 14.03.2023 (обновлено: 16:00 14.03.2023)
Сторонники "Консервативного движения" сняли флаг ЕС у здания парламента Грузии, растоптали его, а затем сожгли
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Флаг Евросоюза будет возвращен на место с должными почестями, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, отреагировав таким образом на факт снятия и сожжения флага ЕС представителями "Консервативного движения" у здания парламента.
Участники акции протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси, сторонники непарламентской партии "Консервативное движение", сняли флаг Евросоюза у здания парламента Грузии, растоптали его, а затем сожгли.
"Такое поведение, конечно, недопустимо, от кого бы оно ни исходило. Флаг будет возвращен на место с должным уважением. Кронштейн тоже будет восстановлен, и, как я уже сказал, флаг будет возвращен на место с должными почестями", – заявил Папуашвили.
Как подчеркнул спикер парламента Грузии, порча флага Евросоюза наказуема, и виновные обязательно понесут должное наказание.
"Как вы знаете, парламент нашего созыва сделал наказуемым порчу флагов Евросоюза, а также других стран, установленных перед административными зданиями", – заявил Папуашвили.
Спикер парламента Грузии отметил, что МВД сделало заявление, согласно которому все, кто осквернил флаг Европейского Союза, будут должным образом идентифицированы и наказаны в соответствии административным порядком.
Радикализм порождает радикализм, отметил Папуашвили.
Министерство внутренних дел Грузии начало административное производство в связи с надругательством над официальным символом Европейского Союза – флагом ЕС в центре Тбилиси.
Согласно статье Кодекса об административных правонарушениях Грузии, надругательство над официальным символом Европейского Союза, как и другой международной организации либо надругательство над флагом или гербом другого государства, установленного/выставленного публичным учреждением влечет штраф на в размере 1 000 лари (около 390 долларов).