https://sputnik-georgia.ru/20230314/mvd-gruzii-nakazhet-tekh-kto-szheg-flag-evrosoyuza-v-tsentre-tbilisi-275779462.html

МВД Грузии накажет тех, кто сжег флаг Евросоюза в центре Тбилиси

МВД Грузии накажет тех, кто сжег флаг Евросоюза в центре Тбилиси

Перед тем, как сжечь флаг ЕС, участники акции заявили, что в Грузии должен висеть только государственный флаг 14.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-14T15:09+0400

2023-03-14T15:09+0400

2023-03-14T15:59+0400

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консервативное движение

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии начало административное производство в связи с надругательством над официальным символом Европейского Союза – флагом ЕС в центре Тбилиси, говорится в заявлении ведомства. Участники акции протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси, сторонники "Консервативного движения", сняли флаг Евросоюза у здания парламента Грузии, растоптали его, а затем сожгли. Флаг Евросоюза сожгли около здания парламента Грузии>>По информации МВД, правоохранители выявят и оштрафуют нарушителей. "Каждый акт нарушения будет немедленно предотвращен полицией, и будут приняты строгие правовые меры", – говорится в заявлении. МВД призывает участников акции в Тбилиси, на территории прилегающей к парламенту, не выходить за рамки разрешенной законом свободы собраний и выражения мнений, соблюдать нормы общественного порядка и подчиняться законным требования полиции.Согласно статье Кодекса об административных правонарушениях Грузии, надругательство над официальным символом Европейского Союза, как и другой международной организации либо надругательство над флагом или гербом другого государства, установленного/выставленного публичным учреждением влечет штраф в размере 1 000 лари (около 390 долларов).Зачем Грузии Россия, или Что лидеры "Консервативного движения" делают в Москве>>Национальное агентство публичного реестра официально 7 декабря 2021 года зарегистрировало "Консервативное движение" как партию. Партия была создана на базе интернет-платформы "Альт-Инфо". Учредители которой известны своими гомофобными взглядами. Они и их сторонники принимали активное участие в массовых беспорядках 5 июля 2021 года в Тбилиси. Учредительный съезд "Консервативного движения" состоялся 20 ноября в Тбилиси. Более 300 делегатов выбрали Зураба Махарадзе председателем партии, а Георгия Кардава – ее генеральным секретарем. Новоизбранные лидеры "Консервативного движения" выразили готовность вести переговоры с Россией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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