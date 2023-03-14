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TAV Georgia предлагает рабочие места для желающих работать в аэропортах
TAV Georgia предлагает рабочие места для желающих работать в аэропортах
Заинтересованные лица получат исчерпывающую информацию об имеющихся вакансиях в Батумском аэропорту, заявили в компании 14.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-14T07:32+0400
2023-03-14T07:32+0400
2023-03-14T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Управляющая международными аэропортами Тбилиси и Батуми компания TAV Georgia приглашает желающих работать в аэропорту на форум по трудоустройству, который пройдет в Международном аэропорту Батуми 17 марта, сообщает пресс-служба компании. По их информации, день открытых дверей пройдет с 10:00 до 17:00 в зале вылета Батумского международного аэропорта. TAV Georgia является одним из крупнейших работодателей в Грузии. Компания трудоустроила 1 500 сотрудников в международных аэропортах Тбилиси и Батуми. Аэропортами Тбилиси и Батуми управляет TAV Georgia – дочерняя компания TAV Airports Holding. Ее деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, батуми, тбилиси, tav georgia, батумский международный аэропорт
грузия, новости, общество, батуми, тбилиси, tav georgia, батумский международный аэропорт
TAV Georgia предлагает рабочие места для желающих работать в аэропортах
Заинтересованные лица получат исчерпывающую информацию об имеющихся вакансиях в Батумском аэропорту, заявили в компании
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Управляющая международными аэропортами Тбилиси и Батуми компания TAV Georgia приглашает желающих работать в аэропорту на форум по трудоустройству, который пройдет в Международном аэропорту Батуми 17 марта, сообщает пресс-служба компании.
По их информации, день открытых дверей пройдет с 10:00 до 17:00 в зале вылета Батумского международного аэропорта.
"Заинтересованные лица получат исчерпывающую информацию об имеющихся вакансиях в Батумском международном аэропорту и подробно узнают о своих функциях и обязанностях в случае трудоустройства на ту или иную должность", – говорится в заявлении.
TAV Georgia является одним из крупнейших работодателей в Грузии. Компания трудоустроила 1 500 сотрудников в международных аэропортах Тбилиси и Батуми.
Аэропортами Тбилиси и Батуми управляет TAV Georgia – дочерняя компания TAV Airports Holding. Ее деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту.