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У парламента Грузии митингующие сожгли флаг Евросоюза – видео
У парламента Грузии митингующие сожгли флаг Евросоюза – видео
Участники акции протеста у парламента Грузии, которую провели организация "Альтинфо" и партия "Консервативное движение", сожгли флаг Евросоюза. За происходящим... 14.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-14T17:02+0400
2023-03-14T17:02+0400
2023-03-14T17:06+0400
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Представители организации "Альтинфо" и партии "Консервативное движение" провели в Тбилиси во вторник акцию против "Единого нацдвижения" и недавних выступлений оппозиции на проспекте Руставели.Участники акции осудили вандализм, порчу имущества и инфраструктуры митингующими, поджоги машин, порчу и уничтожение скамеек в парках и на улицах города. Также участники акции протеста поддержали законопроект об иностранных агентах "О прозрачности иностранного влияния", который был провален в парламенте на фоне массовых акций протеста.Вначале сторонники "Альтинфо" собрались на площади Саакадзе у офиса организации. Затем они устроили шествие к зданию парламента Грузии.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, евросоюз, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, евросоюз, видео
У парламента Грузии митингующие сожгли флаг Евросоюза – видео
17:02 14.03.2023 (обновлено: 17:06 14.03.2023)
Участники акции протеста у парламента Грузии, которую провели организация "Альтинфо" и партия "Консервативное движение", сожгли флаг Евросоюза. За происходящим наблюдали журналисты, которые все снимали на фото и видео
Представители организации "Альтинфо" и партии "Консервативное движение" провели в Тбилиси во вторник акцию против "Единого нацдвижения" и недавних выступлений оппозиции на проспекте Руставели.
Участники акции осудили вандализм, порчу имущества и инфраструктуры митингующими, поджоги машин, порчу и уничтожение скамеек в парках и на улицах города. Также участники акции протеста поддержали законопроект об иностранных агентах "О прозрачности иностранного влияния", который был провален в парламенте на фоне массовых акций протеста.
Вначале сторонники "Альтинфо" собрались на площади Саакадзе у офиса организации. Затем они устроили шествие к зданию парламента Грузии.