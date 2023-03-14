https://sputnik-georgia.ru/20230314/u-parlamenta-gruzii-mitinguyuschie-sozhgli-flag-evrosoyuza---video-275789445.html

У парламента Грузии митингующие сожгли флаг Евросоюза – видео

У парламента Грузии митингующие сожгли флаг Евросоюза – видео

Участники акции протеста у парламента Грузии, которую провели организация "Альтинфо" и партия "Консервативное движение", сожгли флаг Евросоюза. За происходящим... 14.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-14T17:02+0400

2023-03-14T17:02+0400

2023-03-14T17:06+0400

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Представители организации "Альтинфо" и партии "Консервативное движение" провели в Тбилиси во вторник акцию против "Единого нацдвижения" и недавних выступлений оппозиции на проспекте Руставели.Участники акции осудили вандализм, порчу имущества и инфраструктуры митингующими, поджоги машин, порчу и уничтожение скамеек в парках и на улицах города. Также участники акции протеста поддержали законопроект об иностранных агентах "О прозрачности иностранного влияния", который был провален в парламенте на фоне массовых акций протеста.Вначале сторонники "Альтинфо" собрались на площади Саакадзе у офиса организации. Затем они устроили шествие к зданию парламента Грузии.

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