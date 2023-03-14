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Вавилов о победе Си на выборах, новом правительстве Китая и росте товарооборота КНР с РФ
Вавилов о победе Си на выборах, новом правительстве Китая и росте товарооборота КНР с РФ
После переизбрания Си Цзиньпина председателем КНР на сессии Всекитайского собрания и формирования нового правительства у Китая развязаны руки даже для военного... 14.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-14T10:50+0400
2023-03-14T10:50+0400
2023-03-14T10:50+0400
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Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" китаевед Николай Вавилов.Какие политические силы оказались в новом китайском правительстве? Где США и Китай сойдутся в прокси-войне в ближайшие годы? Как Россия и Китай могут увеличить торговый оборот до $300 миллиардов? Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, россия, в мире, китай, сша, си цзиньпин, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, китай, сша, си цзиньпин, видео
Вавилов о победе Си на выборах, новом правительстве Китая и росте товарооборота КНР с РФ
После переизбрания Си Цзиньпина председателем КНР на сессии Всекитайского собрания и формирования нового правительства у Китая развязаны руки даже для военного сотрудничества с Россией
Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" китаевед Николай Вавилов.
Какие политические силы оказались в новом китайском правительстве? Где США и Китай сойдутся в прокси-войне в ближайшие годы? Как Россия и Китай могут увеличить торговый оборот до $300 миллиардов?
Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.