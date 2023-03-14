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Вице-премьер Грузии: Саакашвили преступник, а не политзаключенный

Вице-премьер Грузии: Саакашвили преступник, а не политзаключенный

Политик считает, что Саакашвили должен отбыть свое наказание до конца 14.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является не политзаключенным, а преступником, который отбывает наказание за конкретные преступления, заявила вице-премьер страны Тея Цулукиани. Так Цулукиани прокомментировала запланированное в Европарламенте рассмотрение вопроса Саакашвили как политзаключенного. Ранее посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский и посол Швеции Ульрик Тидестром передали главе Минюста Грузии Рати Брегадзе официальный демарш всех 27 стран ЕС, обеспокоенных ухудшением состоянием здоровья экс-президента. По словам вице-премьера, если депутат другой страны считает иначе, то он не знает, с кем имеет дело. Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал позорной резолюцию Европарламента в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которая была приняла в середине февраля этого года. В резолюции говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей страны на это. Документ поддержали 577 депутатов Европарламента. Против голосовали 33 европарламентария, а 26 воздержались. В документе подчеркнуто, что "обращение с такими заключенными, как бывший президент Саакашвили, является лакмусовой бумажкой приверженности правительства Грузии европейским ценностям и заявленным им европейским устремлениям, включая статус кандидата в члены ЕС". Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили. Что с Саакашвили Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Уже 2 марта это решение подтвердил и Тбилисский апелляционный суд. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Глава "Грузинской мечты" увидел связь между Саакашвили и коррупционным скандалом в ЕП>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, украина, тбилиси, швеция, михаил саакашвили, тея цулукиани, рати брегадзе, европарламент, тбилисский городской суд