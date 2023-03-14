https://sputnik-georgia.ru/20230314/glava-gruzinskoy-mechty-uvidel-svyaz-mezhdu-saakashvili-i-korruptsionnym-skandalom-v-ep-275784211.html
Глава "Грузинской мечты" увидел связь между Саакашвили и коррупционным скандалом в ЕП
Глава "Грузинской мечты" увидел связь между Саакашвили и коррупционным скандалом в ЕП
Кобахидзе прокомментировал запланированное в Европарламенте рассмотрение вопроса Саакашвили как политзаключенного 14.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-14T17:27+0400
2023-03-14T17:27+0400
2023-03-14T17:27+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Упоминание осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили политзаключенным неприемлемо и свидетельствует о коррупционных проблемах в Европарламенте, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Так Кобахидзе прокомментировал запланированное в Европарламенте рассмотрение вопроса Саакашвили как политзаключенного. Как отметил Кобахидзе, Саакашвили является заключенным, который приговорен к наказанию за конкретные тяжкие преступления. Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал позорной резолюцию Европарламента в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которая была приняла в середине февраля этого года. В резолюции говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей страны на это. Документ поддержали 577 депутатов Европарламента. Против голосовали 33 европарламентария, а 26 воздержались. В документе подчеркнуто, что "обращение с такими заключенными, как бывший президент Саакашвили, является лакмусовой бумажкой приверженности правительства Грузии европейским ценностям и заявленным им европейским устремлениям, включая статус кандидата в члены ЕС". Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили. Что с Саакашвили Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. Защита экс-президента обратилась в апелляционный суд. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Европейские резолюции и агенты "контрреволюции" – что больнее задело грузин? >>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Коррупционный скандал в ЕП В начале декабря 2022 года полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск. В "Грузинской мечте" ответили на критику представителя Госдепа США>>Речь идет о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу. Позже стало известно, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Также бельгийские СМИ утверждают, что помимо Катара на евродепутатов пытались повлиять и со стороны Марокко. В середине января 2022 года Европарламент приступил к процедуре снятия депутатской неприкосновенности c четырех парламентариев, подозреваемых в коррупции и растрате бюджета. Двоих из них, бельгийца Марка Тарабеллу и итальянца Андреа Коццолино, лишили депутатской неприкосновенности в начале февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, украина, тбилиси, михаил саакашвили, катар, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, европарламент, тбилисский городской суд
политика, грузия, новости, украина, тбилиси, михаил саакашвили, катар, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, европарламент, тбилисский городской суд
Глава "Грузинской мечты" увидел связь между Саакашвили и коррупционным скандалом в ЕП
Кобахидзе прокомментировал запланированное в Европарламенте рассмотрение вопроса Саакашвили как политзаключенного
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Упоминание осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили политзаключенным неприемлемо и свидетельствует о коррупционных проблемах в Европарламенте, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Так Кобахидзе прокомментировал запланированное в Европарламенте рассмотрение вопроса Саакашвили как политзаключенного. Как отметил Кобахидзе, Саакашвили является заключенным, который приговорен к наказанию за конкретные тяжкие преступления.
"Для нас этот факт крайне неприемлем… Его упоминание среди политзаключенных говорит о коррупционных проблемах, которые, к сожалению, сегодня представлены в Европарламенте. Надеюсь, что в ближайшем будущем Европарламент сможет преодолеть подобные проблемы", – заявил Кобахидзе.
Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал позорной резолюцию Европарламента в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которая была приняла в середине февраля этого года.
В резолюции говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей страны на это. Документ поддержали 577 депутатов Европарламента. Против голосовали 33 европарламентария, а 26 воздержались.
В документе подчеркнуто, что "обращение с такими заключенными, как бывший президент Саакашвили, является лакмусовой бумажкой приверженности правительства Грузии европейским ценностям и заявленным им европейским устремлениям, включая статус кандидата в члены ЕС".
Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили.
Что с Саакашвили
Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными.
Защита экс-президента обратилась в апелляционный суд.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.
Коррупционный скандал в ЕП
В начале декабря 2022 года полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск.
Речь идет о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу. Позже стало известно, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Также бельгийские СМИ утверждают, что помимо Катара на евродепутатов пытались повлиять и со стороны Марокко.
В середине января 2022 года Европарламент приступил к процедуре снятия депутатской неприкосновенности c четырех парламентариев, подозреваемых в коррупции и растрате бюджета. Двоих из них, бельгийца Марка Тарабеллу и итальянца Андреа Коццолино, лишили депутатской неприкосновенности в начале февраля.