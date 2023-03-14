https://sputnik-georgia.ru/20230314/glava-gruzinskoy-mechty-uvidel-svyaz-mezhdu-saakashvili-i-korruptsionnym-skandalom-v-ep-275784211.html

Глава "Грузинской мечты" увидел связь между Саакашвили и коррупционным скандалом в ЕП

Глава "Грузинской мечты" увидел связь между Саакашвили и коррупционным скандалом в ЕП

Кобахидзе прокомментировал запланированное в Европарламенте рассмотрение вопроса Саакашвили как политзаключенного 14.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-14T17:27+0400

2023-03-14T17:27+0400

2023-03-14T17:27+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Упоминание осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили политзаключенным неприемлемо и свидетельствует о коррупционных проблемах в Европарламенте, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Так Кобахидзе прокомментировал запланированное в Европарламенте рассмотрение вопроса Саакашвили как политзаключенного. Как отметил Кобахидзе, Саакашвили является заключенным, который приговорен к наказанию за конкретные тяжкие преступления. Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал позорной резолюцию Европарламента в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которая была приняла в середине февраля этого года. В резолюции говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей страны на это. Документ поддержали 577 депутатов Европарламента. Против голосовали 33 европарламентария, а 26 воздержались. В документе подчеркнуто, что "обращение с такими заключенными, как бывший президент Саакашвили, является лакмусовой бумажкой приверженности правительства Грузии европейским ценностям и заявленным им европейским устремлениям, включая статус кандидата в члены ЕС". Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили. Что с Саакашвили Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. Защита экс-президента обратилась в апелляционный суд. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Европейские резолюции и агенты "контрреволюции" – что больнее задело грузин? >>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Коррупционный скандал в ЕП В начале декабря 2022 года полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск. В "Грузинской мечте" ответили на критику представителя Госдепа США>>Речь идет о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу. Позже стало известно, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Также бельгийские СМИ утверждают, что помимо Катара на евродепутатов пытались повлиять и со стороны Марокко. В середине января 2022 года Европарламент приступил к процедуре снятия депутатской неприкосновенности c четырех парламентариев, подозреваемых в коррупции и растрате бюджета. Двоих из них, бельгийца Марка Тарабеллу и итальянца Андреа Коццолино, лишили депутатской неприкосновенности в начале февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, украина, тбилиси, михаил саакашвили, катар, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, европарламент, тбилисский городской суд