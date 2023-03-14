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Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные
Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные
Экспорт составил 914,7 миллиона долларов, что на 20,3% больше, чем в январе-феврале 2022 года 14.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-14T09:01+0400
2023-03-14T09:01+0400
2023-03-14T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2023 года вырос на 12,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил почти 2,9 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 1,9 миллиарда долларов, что на 9% больше данных за январь-февраль 2022 года. Экспорт составил 914,7 миллиона долларов. Это на 20,3% больше, чем в январе-феврале 2022 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 1 068,6 миллиона долларов, что на 0,8% больше аналогичного показателя за два месяца 2021 года. Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 5,6 миллиарда долларов – почти на 32% больше по сравнению с 2021 годом. За 2022 год в страну импортировали продукцию на сумму 13,5 миллиарда долларов, что на 33,2% больше по сравнению с 2021 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные
Экспорт составил 914,7 миллиона долларов, что на 20,3% больше, чем в январе-феврале 2022 года
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2023 года вырос на 12,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил почти 2,9 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 1,9 миллиарда долларов, что на 9% больше данных за январь-февраль 2022 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-февраль 2023 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
914,7
20,3
Импорт
1 983,3
9,0
Всего
2 898,1
12,3
Экспорт составил 914,7 миллиона долларов. Это на 20,3% больше, чем в январе-феврале 2022 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 1 068,6 миллиона долларов, что на 0,8% больше аналогичного показателя за два месяца 2021 года.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 5,6 миллиарда долларов – почти на 32% больше по сравнению с 2021 годом.
За 2022 год в страну импортировали продукцию на сумму 13,5 миллиарда долларов, что на 33,2% больше по сравнению с 2021 годом.