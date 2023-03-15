https://sputnik-georgia.ru/20230315/armyanskiy-patriarkh-i-posol-gruzii-obsudili-svyazi-mezhdu-narodami-i-situatsiyu-v-regione-275802071.html

Армянский патриарх и посол Грузии обсудили связи между народами и ситуацию в регионе

Армянский патриарх и посол Грузии обсудили связи между народами и ситуацию в регионе

Георгий Шарвашидзе был назначен послом Грузии в Армении в январе 2023 года 15.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-15T10:22+0400

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грузия

армения

георгий шарвашидзе

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Верховный патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй принял посла Грузии Георгия Шарвашидзе, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу Первопрестольного Эчмиадзина.В основе многовековой дружбы народов Грузии и Армении лежат, в том числе, христианские ценности, благодаря которым им удалось сохранить свою идентичность, отметил патриарх. Его Святейшество выразил уверенность, что братские народы, сильные духом и верой, преодолеют существующие вызовы и испытания.Президент Армении встретился с послом Грузии>>Посол Грузии в Армении передал Католикосу приветствия грузинского Католикоса-Патриарха Илии Второго и заверил, что приложит усилия для еще большего укрепления армяно-грузинских связей.Кроме того, в ходе встречи была подчеркнута важность установления мира и стабильности в регионе.Георгий Шарвашидзе был назначен послом Грузии в Армении в конце января 2023 года. До этого он был ректором Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили. До Шарвашидзе послом Грузии в Армении был Георгий Саганелидзе, который возглавлял дипмиссию в 2016-2021 годы. После этого временным поверенным Грузии в Армении был Ираклий Кванчахадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, армения, георгий шарвашидзе, илия второй, новости, общество