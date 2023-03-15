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Грузинские регбисты готовятся к финальной игре чемпионата Европы в Испании
Грузинские регбисты готовятся к финальной игре чемпионата Европы в Испании
С 2018 года сборная Грузии по регби является бессменным обладателем престижного титула 15.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-15T10:02+0400
2023-03-15T10:02+0400
2023-03-15T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Сборная Грузии по регби сыграет против Португалии в финале чемпионата Европы по регби 2023 года в испанском городе Бадахос и постарается в 15-й раз завоевать кубок 19 марта, игра начнется в 23:00 по тбилисскому времени. Сборная Грузии выигрывала чемпионат Европы 14 раз. С 2018 года борджгалоснеби являются бессменными обладателями престижного титула. По его словам, борджгалоснеби готовятся к решающей встрече с Португалией 12 марта. "У соперника есть быстрые игроки, которые, если дать им шанс, обязательно им воспользуются. Эта команда играет тактически правильно и всегда борется до конца. Португалия является сильнейшей среди остальных участников чемпионата Европы по регби", – заявил Маисашвили.Тренер сборной Грузии обратил внимание на то, что город Бадахос находится недалеко от границы с Португалией, и, по сути, соперник будет играть на своем поле.До встречи в Бадахосе – послесловие к выходу грузинских регбистов в финал ЧЕ >>"Мы и сейчас рассчитываем, что у нас не будет недостатка в их поддержке. Мы мобилизованы и постараемся вернуть болельщикам полученные от них эмоции хорошей игрой", – сказал Леван Маисашвили. Сборная Грузии в полуфинале чемпионата Европы по регби на стадионе "Авчала" в Тбилиси 5 марта обыграла команду Румынии со счетом 31:7, а сборная Португалии обыграла Испанию со счетом 27:10 в Лиссабоне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, португалия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, кубок европейских наций по регби
спорт, грузия, новости, португалия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, кубок европейских наций по регби
Грузинские регбисты готовятся к финальной игре чемпионата Европы в Испании
С 2018 года сборная Грузии по регби является бессменным обладателем престижного титула
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Сборная Грузии по регби сыграет против Португалии в финале чемпионата Европы по регби 2023 года в испанском городе Бадахос и постарается в 15-й раз завоевать кубок 19 марта, игра начнется в 23:00 по тбилисскому времени.
Сборная Грузии выигрывала чемпионат Европы 14 раз. С 2018 года борджгалоснеби являются бессменными обладателями престижного титула.
"Финал состоит из одного матча и отличается своей спецификой, что добавляет ему напряжения. Любая ошибка дорого обходится, поэтому нужно максимальное внимание", – рассказал тренер сборной Леван Маисашвили.
По его словам, борджгалоснеби готовятся к решающей встрече с Португалией 12 марта.
"У соперника есть быстрые игроки, которые, если дать им шанс, обязательно им воспользуются. Эта команда играет тактически правильно и всегда борется до конца. Португалия является сильнейшей среди остальных участников чемпионата Европы по регби", – заявил Маисашвили.
Тренер сборной Грузии обратил внимание на то, что город Бадахос находится недалеко от границы с Португалией, и, по сути, соперник будет играть на своем поле.
"Мы и сейчас рассчитываем, что у нас не будет недостатка в их поддержке. Мы мобилизованы и постараемся вернуть болельщикам полученные от них эмоции хорошей игрой", – сказал Леван Маисашвили.
Сборная Грузии в полуфинале чемпионата Европы по регби на стадионе "Авчала" в Тбилиси 5 марта обыграла команду Румынии со счетом 31:7, а сборная Португалии обыграла Испанию со счетом 27:10 в Лиссабоне.