https://sputnik-georgia.ru/20230315/gruzinskie-regbisty-gotovyatsya-k-finalnoy-igre-chempionata-evropy-v-ispanii-275798430.html

Грузинские регбисты готовятся к финальной игре чемпионата Европы в Испании

Грузинские регбисты готовятся к финальной игре чемпионата Европы в Испании

С 2018 года сборная Грузии по регби является бессменным обладателем престижного титула 15.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-15T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Сборная Грузии по регби сыграет против Португалии в финале чемпионата Европы по регби 2023 года в испанском городе Бадахос и постарается в 15-й раз завоевать кубок 19 марта, игра начнется в 23:00 по тбилисскому времени. Сборная Грузии выигрывала чемпионат Европы 14 раз. С 2018 года борджгалоснеби являются бессменными обладателями престижного титула. По его словам, борджгалоснеби готовятся к решающей встрече с Португалией 12 марта. "У соперника есть быстрые игроки, которые, если дать им шанс, обязательно им воспользуются. Эта команда играет тактически правильно и всегда борется до конца. Португалия является сильнейшей среди остальных участников чемпионата Европы по регби", – заявил Маисашвили.Тренер сборной Грузии обратил внимание на то, что город Бадахос находится недалеко от границы с Португалией, и, по сути, соперник будет играть на своем поле.До встречи в Бадахосе – послесловие к выходу грузинских регбистов в финал ЧЕ >>"Мы и сейчас рассчитываем, что у нас не будет недостатка в их поддержке. Мы мобилизованы и постараемся вернуть болельщикам полученные от них эмоции хорошей игрой", – сказал Леван Маисашвили. Сборная Грузии в полуфинале чемпионата Европы по регби на стадионе "Авчала" в Тбилиси 5 марта обыграла команду Румынии со счетом 31:7, а сборная Португалии обыграла Испанию со счетом 27:10 в Лиссабоне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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