https://sputnik-georgia.ru/20230315/gruzinskie-vaterpolisty-obygrali-olimpiyskikh-chempionov-na-gruppovom-etape-kubka-mira-275802405.html

Грузинские ватерполисты обыграли олимпийских чемпионов на групповом этапе Кубка мира

Грузинские ватерполисты обыграли олимпийских чемпионов на групповом этапе Кубка мира

Cборная Грузии завершила турнир с двумя победами и тремя поражениями, этого оказалось недостаточно, чтобы пройти в финал турнира 15.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-15T10:42+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло в заключительном матче группового этапа Кубка мира обыграла олимпийского чемпиона – команду Сербии. В Загребе (Хорватия) и Подгорице (Черногория) проходит групповой этап Кубка мира по водному поло среди мужчин. С учетом результатов прошедшего в Будапеште чемпионата мира за шесть путевок в финальную стадию борются 12 команд. Основное время встречи завершилось вничью (11:11), но сборная Грузии выиграла в серии пенальти со счетом 12:11. Грузинские регбисты готовятся к финальной игре чемпионата Европы в Испании>>Грузинские ватерполисты хорошо начали игру и выиграли первую четверть со счетом 4:2, забили Шушиашвили (2), Маграквелидзе и Элача. Сербы выиграли вторую и третью четверти с одинаковым счетом (3:2). Четвертая четверть тоже завершилась вничью (3:3). Для определения победителя была назначена серия пенальти, которая завершилась победой грузинских ватерполистов со счетом 12:11. Таким образом, сборная Грузии завершила турнир с двумя победами и тремя поражениями. Этого результата оказалось недостаточно, чтобы пройти в финальную часть турнира. Из группы борьбу за кубок продолжают сборные Испании, Греции и Сербии. В финальную стадию выходят шесть команд, из каждой группы – по три лучших сборных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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