https://sputnik-georgia.ru/20230315/gruzinskie-vaterpolisty-obygrali-olimpiyskikh-chempionov-na-gruppovom-etape-kubka-mira-275802405.html
Грузинские ватерполисты обыграли олимпийских чемпионов на групповом этапе Кубка мира
Грузинские ватерполисты обыграли олимпийских чемпионов на групповом этапе Кубка мира
Cборная Грузии завершила турнир с двумя победами и тремя поражениями, этого оказалось недостаточно, чтобы пройти в финал турнира 15.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-15T10:42+0400
2023-03-15T10:42+0400
2023-03-15T10:57+0400
спорт
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0f/275801707_0:56:1066:656_1920x0_80_0_0_3f158eebca28addf79a450769f54270f.jpg
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло в заключительном матче группового этапа Кубка мира обыграла олимпийского чемпиона – команду Сербии. В Загребе (Хорватия) и Подгорице (Черногория) проходит групповой этап Кубка мира по водному поло среди мужчин. С учетом результатов прошедшего в Будапеште чемпионата мира за шесть путевок в финальную стадию борются 12 команд. Основное время встречи завершилось вничью (11:11), но сборная Грузии выиграла в серии пенальти со счетом 12:11. Грузинские регбисты готовятся к финальной игре чемпионата Европы в Испании>>Грузинские ватерполисты хорошо начали игру и выиграли первую четверть со счетом 4:2, забили Шушиашвили (2), Маграквелидзе и Элача. Сербы выиграли вторую и третью четверти с одинаковым счетом (3:2). Четвертая четверть тоже завершилась вничью (3:3). Для определения победителя была назначена серия пенальти, которая завершилась победой грузинских ватерполистов со счетом 12:11. Таким образом, сборная Грузии завершила турнир с двумя победами и тремя поражениями. Этого результата оказалось недостаточно, чтобы пройти в финальную часть турнира. Из группы борьбу за кубок продолжают сборные Испании, Греции и Сербии. В финальную стадию выходят шесть команд, из каждой группы – по три лучших сборных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0f/275801707_59:0:1007:711_1920x0_80_0_0_f3f76e49d3ab21e7a18c87c244df73dc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости
Грузинские ватерполисты обыграли олимпийских чемпионов на групповом этапе Кубка мира
10:42 15.03.2023 (обновлено: 10:57 15.03.2023)
Cборная Грузии завершила турнир с двумя победами и тремя поражениями, этого оказалось недостаточно, чтобы пройти в финал турнира
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло в заключительном матче группового этапа Кубка мира обыграла олимпийского чемпиона – команду Сербии.
В Загребе (Хорватия) и Подгорице (Черногория) проходит групповой этап Кубка мира по водному поло среди мужчин. С учетом результатов прошедшего в Будапеште чемпионата мира за шесть путевок в финальную стадию борются 12 команд.
Основное время встречи завершилось вничью (11:11), но сборная Грузии выиграла в серии пенальти со счетом 12:11.
Грузинские ватерполисты хорошо начали игру и выиграли первую четверть со счетом 4:2, забили Шушиашвили (2), Маграквелидзе и Элача.
Сербы выиграли вторую и третью четверти с одинаковым счетом (3:2). Четвертая четверть тоже завершилась вничью (3:3). Для определения победителя была назначена серия пенальти, которая завершилась победой грузинских ватерполистов со счетом 12:11.
Таким образом, сборная Грузии завершила турнир с двумя победами и тремя поражениями. Этого результата оказалось недостаточно, чтобы пройти в финальную часть турнира. Из группы борьбу за кубок продолжают сборные Испании, Греции и Сербии.
В финальную стадию выходят шесть команд, из каждой группы – по три лучших сборных.