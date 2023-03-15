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Хинкали попали в список самых популярных мировых блюд из теста и мяса

Хинкали попали в список самых популярных мировых блюд из теста и мяса

Авторы обратили внимание на ритуал поедания хинкали, так как это блюдо нужно есть руками 15.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Гастрономический портал Testeatlas поместил национальное блюдо грузинской кухни хинкали на тринадцатое место в списке самых популярных мясных блюд в тесте. TasteAtlas – это онлайн-путеводитель по традиционным блюдам, в котором собраны аутентичные рецепты, обзоры кулинарных критиков и исследовательские статьи о популярных ингредиентах и блюдах. Как сообщают читателям авторы, на начинку хинкали влияет регион, где готовится блюдо. Авторы обратили внимание и на ритуал поедания хинкали, так как его нужно брать за узел так, чтобы бульон из него не вытек. Сгусток теста, который называют "кучи", обычно не едят, а оставляют на тарелке. На первом месте в списке – китайский аналог хинкали – цзяоцзы, состоящие из тонко раскатанного куска теста с мясной или овощной начинкой. Это одно из самых популярных и наиболее часто употребляемых блюд в Китае и Восточной Азии. На втором месте также китайское блюдо баоцзы, или просто бао, как его обычно называют. Его готовят из хлеба маньтоу и начиняют разнообразными начинками. На третьем – знаменитые японские гедза. Это блюдо в форме полумесяца, которое произошло от традиционных китайских пельменей цзяоцзы. Рецепт был немного изменен, чтобы приспособиться к японскому вкусу. Хорошо знакомые всем итальянские равиоли на пятом месте, а пельмени – на восьмом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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