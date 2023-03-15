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Кровавые разборки на востоке Грузии: мужчина попал в больницу с огнестрельными ранениями
Кровавые разборки на востоке Грузии: мужчина попал в больницу с огнестрельными ранениями
В совершении преступления подозревается двоюродный брат жертвы 15.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-15T19:31+0400
2023-03-15T19:31+0400
2023-03-15T19:54+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Житель села Шилда Кварельского района оказался в больнице с огнестрельными ранениями в ноги, сообщает телеканал "Мтавари архи". По данным телеканала, в совершении преступления подозревается двоюродный брат жертвы – мужчина выстрелил в родственника из окна. Причина конфликта неизвестна. Раненному уже сделали операцию и его состояние стабильное. По предварительной информации, предполагаемый преступник уже задержан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
Кровавые разборки на востоке Грузии: мужчина попал в больницу с огнестрельными ранениями
19:31 15.03.2023 (обновлено: 19:54 15.03.2023)
В совершении преступления подозревается двоюродный брат жертвы
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Житель села Шилда Кварельского района оказался в больнице с огнестрельными ранениями в ноги, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным телеканала, в совершении преступления подозревается двоюродный брат жертвы – мужчина выстрелил в родственника из окна. Причина конфликта неизвестна.
Раненному уже сделали операцию и его состояние стабильное.
По предварительной информации, предполагаемый преступник уже задержан.