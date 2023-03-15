https://sputnik-georgia.ru/20230315/krovavye-razborki-na-vostoke-gruzii-muzhchina-popal-v-bolnitsu-s-ognestrelnymi-raneniyami-275823194.html

Кровавые разборки на востоке Грузии: мужчина попал в больницу с огнестрельными ранениями

Кровавые разборки на востоке Грузии: мужчина попал в больницу с огнестрельными ранениями

В совершении преступления подозревается двоюродный брат жертвы 15.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-15T19:31+0400

2023-03-15T19:31+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Житель села Шилда Кварельского района оказался в больнице с огнестрельными ранениями в ноги, сообщает телеканал "Мтавари архи". По данным телеканала, в совершении преступления подозревается двоюродный брат жертвы – мужчина выстрелил в родственника из окна. Причина конфликта неизвестна. Раненному уже сделали операцию и его состояние стабильное. По предварительной информации, предполагаемый преступник уже задержан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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