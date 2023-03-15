https://sputnik-georgia.ru/20230315/kvaratskheliya-stal-samym-prosmatrivaemym-futbolistom-na-transfermakt-275803968.html

Кварацхелия стал самым просматриваемым футболистом на Transfermakt

Кварацхелия стал самым просматриваемым футболистом на Transfermakt

Transfermarkt – влиятельное издание, отслеживающее текущие трансферы в мире футбола, на сайте публикуются ориентировочные цены на игроков 15.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-15T11:22+0400

2023-03-15T11:22+0400

2023-03-15T11:22+0400

спорт

новости

грузия

хвича кварацхелия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/0d/271294520_0:98:1141:740_1920x0_80_0_0_74465f2399e80e065c75f5766ab0eb38.jpg

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия стал самым просматриваемым игроком на сайте Transfermakt.com. Transfermarkt.com – одно из крупнейших и наиболее влиятельных немецких изданий, которое отслеживает текущие трансферы в футбольном мире и публикует ориентировочные цены на игроков. Согласно последним данным сайта, стоимость грузинского легионера неаполитанцев составляет 60 млн евро. В этом показателе он опередил таких легенд современного футбола как Лео Месси и Криштиано Роналду – 50 млн и 20 млн соответственно. Итальянские СМИ признали Кварацхелия лучшим игроком сезона серии А>>Слухи о том, что 22-летний Кварацхелия входит в сферу интересов европейских топ-клубов, стали все чаще появляться в спортивной прессе. СМИ пророчат Хвиче место в основном составе в мадридском "Реале", лондонском "Арсенале", "Манчестер Сити". Руководство "Наполи" неоднократно заявляло, что не собирается расставаться с юным лидером своей команды и собирается продлить контракт с Кварой до 2027 года. Хвича Кварацхелия не так давно был признан лучшим игроком серии А в феврале по версии EA Sports. Он стал первым игроком, который дважды за один сезон становился лучшим игроком месяца по версии EA Sports. Ранее почетную награду ему вручили в августе 2022 года. Кварацхелия перешел в неаполитанский клуб из батумского "Динамо" в июне 2022 года за скромную сумму – 10 млн евро. Согласно действующему контракту, он получает в год 1,1 млн евро. Грузинского футболиста называют одним из лидеров команды Лучано Спаллетти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия