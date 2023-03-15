https://sputnik-georgia.ru/20230315/novye-avtobusnye-linii-poyavyatsya-v-tbilisi-275810936.html

Новые автобусные линии появятся в Тбилиси

Новые автобусные линии появятся в Тбилиси

В мэрии считают, что автобусные линии в Тбилиси должны быть связаны между собой 15.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-15T13:21+0400

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тбилиси

каха каладзе

мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 18 марта начнет работы на нескольких проблемных транспортных узлах, благодаря чему в столице появятся новые автобусные линии, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного правительства.Запланировано обустройство автобусных линий на участке от пересечения проспекта Царицы Кетеван и улицы Качинского до пересечения Джавахетской улицы и Московского проспекта."Все это делается для того, чтобы общественный транспорт, который в течение дня перевозит самое большое количество людей, был комфортным, быстрым, и для того, чтобы гражданам не приходилось ждать определенное время на остановках, из-за того что автобусы и микроавтобусы стоят в пробках", – заявил Каладзе.Батуми полностью обновит автопарк автобусов>>Это дискомфорт, за которым следует цепная реакция, отметил Каладзе. По его словам, граждане считают, что в городе мало автобусов и микроавтобусов, что не соответствует действительности."Сегодня столицу обслуживает вдвое больше автобусов, чем это было в условиях т. н. желтых автобусов. Но тем не менее эти пробки создают определенные проблемы. Поэтому мы приняли решение – транспортные коридоры должны быть связаны между собой", – отметил Каладзе.Работы по устранению проблем на транспортных узлах столицы ведутся в ускоренном режиме, отметил мэр.С субботы, 18 марта, работы начнутся на следующих участках: пересечение проспекта Царицы Кетеван и Навтлугской улицы, пересечение Московского проспекта с улицей Мевеле, на территории, прилегающей к станции метро "Самгори", а также на пересечении Джавахетской улицы с Московским проспектом.В настоящее время автобусные линии задействованы в нескольких районах Тбилиси, в том числе в Ваке, Глдани, Сабуртало.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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