https://sputnik-georgia.ru/20230315/passazhiropotok-v-aeroportu-kutaisi-prodolzhaet-rasti--novaya-statistika-275815472.html

Пассажиропоток в аэропорту Кутаиси продолжает расти – новая статистика

Пассажиропоток в аэропорту Кутаиси продолжает расти – новая статистика

Пассажиропоток вырос на 64% по сравнению с допандемийным периодом 15.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-15T15:28+0400

2023-03-15T15:28+0400

2023-03-15T15:36+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту в феврале 2023 года вырос на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Объединение аэропортов Грузии. По информации Объединения, в феврале 2023 года аэропорт обслужил 75 733 пассажира, тогда как в феврале 2019 года их было 47 573. Помимо пассажиропотока, у аэропорта положительная динамика в плане восстановления авиарейсов. В феврале аэропорт обслужил 256 рейсов, на 63% больше, чем в период до пандемии, в феврале 2019 года. На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 28 направлениям в 17 стран. Прямой авиарейс свяжет Тбилиси с тремя городами Турции>>В Объединении аэропортов Грузии напомнили, что с июня 2023 года лоукостер WIZZ AIR вернет третий самолет на базу в Кутаиси и начнет регулярные рейсы в Мадрид, Брюссель, Франкфурт, Гамбург и Познань. С 4 июня 2023 года казахстанская малобюджетная авиакомпания FlyArystan будет выполнять прямые регулярные рейсы по направлению Алматы-Кутаиси-Алматы. Из-за пандемии коронавируса Грузия ввела запрет на авиасообщение в марте 2020 года, он действовал до февраля 2021 года. Число визитов международных путешественников в Грузию в 2022 году выросло на 188,5% по сравнению с 2021 годом и составило 5,4 миллиона. Грузия за 12 месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года, когда в стране был пик туризма, на 58%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, кутаиси, кутаисский международный аэропорт, туризм