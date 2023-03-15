https://sputnik-georgia.ru/20230315/razbil-mikrofon-i-udaril-zhurnalistku-v-gruzii-rassleduyut-napadenie-na-semochnuyu-gruppu-275825772.html

Разбил телефон и ударил журналистку: в Грузии расследуют нападение на съемочную группу

Разбил телефон и ударил журналистку: в Грузии расследуют нападение на съемочную группу

По первичной информации, лидер организации "Альт Инфо" разбил телефон журналистки и ударил ее 15.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-15T22:32+0400

2023-03-15T22:32+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Специальная следственная служба Грузии возбудила уголовное дело по факту нападения на журналистку телеканала "ТВ Пирвели" Нато Гогелия, говорится в сообщении ведомства. По данным службы, уголовное дело возбуждено по статье "воспрепятствование осуществлению журналисткой деятельности". В данный момент проводятся все необходимые следственные мероприятия. МВД Грузии накажет тех, кто сжег флаг Евросоюза в центре Тбилиси>>По предварительным данным, на Гогелия напал лидер организации "Альт Инфо", когда та пыталась заснять, как он снимает флаг ЕС со здания администрации в селе Бахви. По версии телекомпании, он разбил телефон журналистки и ударил ее. Ранее представители "Альт Инфо" и "Консервативного движения" сорвали флаг ЕС со здания парламента Грузии и сожгли его. По факту ведется административное дело.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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