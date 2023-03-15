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Скольких привлекли к уголовной ответственности в Грузии – новые данные
Скольких привлекли к уголовной ответственности в Грузии – новые данные
Пострадавшими от различных преступлений в январе были признаны 1 381 человек, из которых большинство в возрасте от 25 до 45 лет 15.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-15T07:01+0400
2023-03-15T07:01+0400
2023-03-15T08:09+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. В январе 2023 года к уголовной ответственности были привлечены 1 167 человек, из которых 113 отбывали условный срок, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат" . По данным "Сакстата", наибольшее число обвиненных в различных преступлениях привлечено к ответственности в Тбилиси (439), Аджарии (237) и в Имерети и Рача-Лечхуми – Квемо Сванети (184).Из общего числа обвиняемых 9 предъявлены обвинения в убийстве, 224 – в семейном насилии, 12 – в нанесении тяжких повреждений, пяти – в изнасиловании, восьми – в половом акте с лицом младше 16 лет, 231 – в угрозах, 262 – в воровстве, 253 – в преступлениях, связанных с наркотиками, а 12 – за служебные преступления. Преступники и жертвы среди несовершеннолетних: что происходит в Грузии >>Пострадавшими от различных преступлений в январе были признаны 1 381 человек, из которых большинство в возрасте от 25 до 45 лет. Кроме того, от различных преступлений пострадали 104 несовершеннолетних и 145 пенсионеров. Из общего числа пострадавших 8,7% составляют иностранные граждане.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, преступность в грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, происшествия, преступность в грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Скольких привлекли к уголовной ответственности в Грузии – новые данные
07:01 15.03.2023 (обновлено: 08:09 15.03.2023)
Пострадавшими от различных преступлений в январе были признаны 1 381 человек, из которых большинство в возрасте от 25 до 45 лет
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. В январе 2023 года к уголовной ответственности были привлечены 1 167 человек, из которых 113 отбывали условный срок, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат" .
По данным "Сакстата", наибольшее число обвиненных в различных преступлениях привлечено к ответственности в Тбилиси (439), Аджарии (237) и в Имерети и Рача-Лечхуми – Квемо Сванети (184).
Из общего числа обвиняемых 9 предъявлены обвинения в убийстве, 224 – в семейном насилии, 12 – в нанесении тяжких повреждений, пяти – в изнасиловании, восьми – в половом акте с лицом младше 16 лет, 231 – в угрозах, 262 – в воровстве, 253 – в преступлениях, связанных с наркотиками, а 12 – за служебные преступления.
Пострадавшими от различных преступлений в январе были признаны 1 381 человек, из которых большинство в возрасте от 25 до 45 лет. Кроме того, от различных преступлений пострадали 104 несовершеннолетних и 145 пенсионеров.
Из общего числа пострадавших 8,7% составляют иностранные граждане.