https://sputnik-georgia.ru/20230315/skolkikh-privlekli-k-ugolovnoy-otvetstvennosti-v-gruzii---novye-dannye-275799949.html

Скольких привлекли к уголовной ответственности в Грузии – новые данные

Скольких привлекли к уголовной ответственности в Грузии – новые данные

Пострадавшими от различных преступлений в январе были признаны 1 381 человек, из которых большинство в возрасте от 25 до 45 лет 15.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-15T07:01+0400

2023-03-15T07:01+0400

2023-03-15T08:09+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. В январе 2023 года к уголовной ответственности были привлечены 1 167 человек, из которых 113 отбывали условный срок, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат" . По данным "Сакстата", наибольшее число обвиненных в различных преступлениях привлечено к ответственности в Тбилиси (439), Аджарии (237) и в Имерети и Рача-Лечхуми – Квемо Сванети (184).Из общего числа обвиняемых 9 предъявлены обвинения в убийстве, 224 – в семейном насилии, 12 – в нанесении тяжких повреждений, пяти – в изнасиловании, восьми – в половом акте с лицом младше 16 лет, 231 – в угрозах, 262 – в воровстве, 253 – в преступлениях, связанных с наркотиками, а 12 – за служебные преступления. Преступники и жертвы среди несовершеннолетних: что происходит в Грузии >>Пострадавшими от различных преступлений в январе были признаны 1 381 человек, из которых большинство в возрасте от 25 до 45 лет. Кроме того, от различных преступлений пострадали 104 несовершеннолетних и 145 пенсионеров. Из общего числа пострадавших 8,7% составляют иностранные граждане.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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