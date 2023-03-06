https://sputnik-georgia.ru/20230306/prestupniki-i-zhertvy-sredi-nesovershennoletnikh-chto-proiskhodit-v-gruzii-275466299.html

Преступники и жертвы среди несовершеннолетних: что происходит в Грузии

Преступники и жертвы среди несовершеннолетних: что происходит в Грузии

Обвиняются в воровстве 19 несовершеннолетних, один - в разбойном нападении, один - в насилии, один - в семейном насилии и один - в мошенничестве 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T09:01+0400

2023-03-06T09:01+0400

2023-03-06T09:01+0400

грузия

новости

происшествия

общество

преступность в грузии

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24282/68/242826818_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_1ea5605dfaf497880e7d7f04af46439b.jpg

ТБИЛИСИ, 6 мар - Sputnik. В январе 2023 года к уголовной ответственности было привлечено 22 несовершенолетних, из которых основная часть обвиняется в воровстве, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат". По данным "Сакстата" из 22 обвиненных в уголовных преступлениях лиц от 14 до 18 лет, двое отбывали условное наказание. Согласно данным, 19 несовершеннолетних обвиняются в воровстве, один - в разбойном нападении, один - в насилии, один - в семейном насилии и один в - мошенничестве. Глава МВД: преступность среди детей-беспризорников большая проблема для Грузии >>Между тем, согласно "Сакстату", пострадавшими от уголовных преступлений признали 104 лица младше 18 лет, из которых 51 стали жертвами семейного насилия, 114 – жертвами сексуальных преступления, причем двое стали жертвами изнасилования. Еще 12 детей признали пострадавшими от угроз, 11 – от побоев, 15 – жертвами транспортных преступлений, а троих – жертвами воровства. В Грузии построят тюрьму семейного типа>>В Грузии действует закон защиты несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовной преступления, а преступления против несовершеннолетних находятся под особым контролем. Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний нежели к совершеннолетним.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, общество, преступность в грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"