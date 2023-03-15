https://sputnik-georgia.ru/20230315/stoimost-stroitelstva-v-gruzii-snizilas-v-yanvare--novaya-statistika-275799810.html

Стоимость строительства в Грузии снизилась в январе – новая статистика

Стоимость строительства в Грузии снизилась в январе – новая статистика

Снижение Индекса за месяц в основном произошло за счет уменьшения заработной платы рабочих на 23,4% 15.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-15T09:01+0400

2023-03-15T09:01+0400

2023-03-15T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за январь 2023 года снизился на 5,2% по сравнению с декабрем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, рост Индекса за месяц в основном произошел за счет увеличения заработной платы рабочих на 23,4% и цен на строительные материалы на 0,7%.В январе 2023, по сравнению с февралем 2022 года, Индекс стоимости строительства вырос на 5,7%, что было вызвано ростом цен на стройматериалы на 2,73%.Сколько объектов построено в Грузии в 2022 году – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"