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Трагедия в Батуми: обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме
Трагедия в Батуми: обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме
Обвиняемый отвечал за установку батута, его эксплуатацию и соблюдение безопасности 15.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-15T16:39+0400
2023-03-15T16:39+0400
2023-03-15T17:10+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Батумский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения в отношении мужчины, обвиняемого в нарушении правил эксплуатации батута, что привело к гибели ребенка. Следствие установило, что обвиняемый отвечал за установку надувного батута, его эксплуатацию и соблюдение безопасности, в том числе и за ограничительные барьеры. По версии следствия, он халатно выполнил работу и плохо привязал держатели батута, из-за чего порывом ветра батут, на котором находились двое детей, откинуло на несколько десятков метров. Трагедия в Батуми: ребенок скончался на аттракционе>>Дети получили серьезные увечья, и один из них скончался в больнице в тот же вечер, второй же продолжает лечение. Из-за тяжелого состояния ребенка отправили на лечение в Турцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, турция, тбилиси, батуми
происшествия, грузия, новости, турция, тбилиси, батуми
Трагедия в Батуми: обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме
16:39 15.03.2023 (обновлено: 17:10 15.03.2023)
Обвиняемый отвечал за установку батута, его эксплуатацию и соблюдение безопасности
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Батумский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения в отношении мужчины, обвиняемого в нарушении правил эксплуатации батута, что привело к гибели ребенка.
Следствие установило, что обвиняемый отвечал за установку надувного батута, его эксплуатацию и соблюдение безопасности, в том числе и за ограничительные барьеры.
По версии следствия, он халатно выполнил работу и плохо привязал держатели батута, из-за чего порывом ветра батут, на котором находились двое детей, откинуло на несколько десятков метров.
Дети получили серьезные увечья, и один из них скончался в больнице в тот же вечер, второй же продолжает лечение.
Из-за тяжелого состояния ребенка отправили на лечение в Турцию.