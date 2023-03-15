https://sputnik-georgia.ru/20230315/tragediya-v-batumi-obvinyaemyy-budet-zhdat-prigovora-v-tyurme-275818316.html

Трагедия в Батуми: обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме

Трагедия в Батуми: обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме

Обвиняемый отвечал за установку батута, его эксплуатацию и соблюдение безопасности 15.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-15T16:39+0400

2023-03-15T16:39+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Батумский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения в отношении мужчины, обвиняемого в нарушении правил эксплуатации батута, что привело к гибели ребенка. Следствие установило, что обвиняемый отвечал за установку надувного батута, его эксплуатацию и соблюдение безопасности, в том числе и за ограничительные барьеры. По версии следствия, он халатно выполнил работу и плохо привязал держатели батута, из-за чего порывом ветра батут, на котором находились двое детей, откинуло на несколько десятков метров. Трагедия в Батуми: ребенок скончался на аттракционе>>Дети получили серьезные увечья, и один из них скончался в больнице в тот же вечер, второй же продолжает лечение. Из-за тяжелого состояния ребенка отправили на лечение в Турцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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