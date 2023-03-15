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Цена на хлеб в Грузии и соседних странах
Цена на хлеб в Грузии и соседних странах
В Ассоциации производителей зерна и муки Грузии считают, что мукомолы гарантируют сохранение цен на хлеб в том случае, если будет введена пошлина на... 15.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-15T20:00+0400
2023-03-15T20:00+0400
2023-03-15T20:00+0400
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Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года, после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, на этот продукт экспортная пошлина не взымается, соответственно, сократив в прошлом году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу.В Грузии приостановили работу мелькомбинаты – мукомолы бьют тревогу>>Накануне стало известно, что все мелькомбинаты в Грузии приостановили производство в условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России. Зависимость Грузии от российской пшеницы и муки по-прежнему высока.В январе-сентябре 2022 года доля российской пшеницы и пшеничной муки в общем объеме импорта этой продукции составила 96%. Большая часть потребляемой в Грузии пшеничной муки (до 78%) поступает из России.В инфографике Sputnik Грузия вы узнает, сколько стоит белый хлеб весом 500 граммов в Грузии и соседних странах на основе информации глобальной базы данных Numbeo.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости
грузия, экономика, новости
Цена на хлеб в Грузии и соседних странах
В Ассоциации производителей зерна и муки Грузии считают, что мукомолы гарантируют сохранение цен на хлеб в том случае, если будет введена пошлина на экспортируемую муку в противовес экспортной пошлине на российскую пшеницу
Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года, после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, на этот продукт экспортная пошлина не взымается, соответственно, сократив в прошлом году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу.
Накануне стало известно, что все мелькомбинаты в Грузии приостановили производство в условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России.
Зависимость Грузии от российской пшеницы и муки по-прежнему высока.
В январе-сентябре 2022 года доля российской пшеницы и пшеничной муки в общем объеме импорта этой продукции составила 96%. Большая часть потребляемой в Грузии пшеничной муки (до 78%) поступает из России.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнает, сколько стоит белый хлеб весом 500 граммов в Грузии и соседних странах на основе информации глобальной базы данных Numbeo.