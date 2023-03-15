https://sputnik-georgia.ru/20230315/tsena-na-khleb-v-gruzii-i-sosednikh-stranakh-275819819.html

Цена на хлеб в Грузии и соседних странах

Цена на хлеб в Грузии и соседних странах

В Ассоциации производителей зерна и муки Грузии считают, что мукомолы гарантируют сохранение цен на хлеб в том случае, если будет введена пошлина на... 15.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-15T20:00+0400

2023-03-15T20:00+0400

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Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года, после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, на этот продукт экспортная пошлина не взымается, соответственно, сократив в прошлом году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу.В Грузии приостановили работу мелькомбинаты – мукомолы бьют тревогу>>Накануне стало известно, что все мелькомбинаты в Грузии приостановили производство в условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России. Зависимость Грузии от российской пшеницы и муки по-прежнему высока.В январе-сентябре 2022 года доля российской пшеницы и пшеничной муки в общем объеме импорта этой продукции составила 96%. Большая часть потребляемой в Грузии пшеничной муки (до 78%) поступает из России.В инфографике Sputnik Грузия вы узнает, сколько стоит белый хлеб весом 500 граммов в Грузии и соседних странах на основе информации глобальной базы данных Numbeo.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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