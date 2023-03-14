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В Грузии приостановили работу мелькомбинаты – мукомолы бьют тревогу
В Грузии приостановили работу мелькомбинаты – мукомолы бьют тревогу
Кроме мукомолов, проблема возникла и у фермеров, которые не могут реализовать собранный урожай зерна 14.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-14T18:11+0400
2023-03-14T18:11+0400
2023-03-14T18:11+0400
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хлеб
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Все мелькомбинаты в Грузии приостановили производство в условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличение объемов импорта муки, заявил журналистам исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Леван Силагава. Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года, после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, на этот продукт экспортная пошлина не взымается, соответственно, сократив в прошлом году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. По его словам, в этом году, кроме мукомолов, проблема возникла и у фермеров, которые не могут реализовать собранный урожай зерна. "Мелькомбинаты их не принимают, так как они приостановлены. И многие из них не могут начать готовиться к новому урожаю", – заявил эксперт. Как рост пошлины на экспорт пшеницы из России повлияет на цену хлеба в Грузии >>Силагава уверяет, что решить проблему можно будет лишь после введения пошлины на экспортируемую муку в противовес экспортной пошлине на российскую пшеницу. В этом случае, глава Ассоциации отмечает, что мукомолы гарантируют сохранение цен на хлеб, гарантированно примут урожай зерна местных фермеров и обеспечат страну двухмесячными переходящими запасами пшеницы для продовольственной безопасности страны. Россия снижает экспортные пошлины на зерно >>Зависимость Грузии от российской пшеницы и муки по-прежнему высока. В январе-сентябре 2022 года доля российской пшеницы и пшеничной муки в общем объеме импорта этой продукции составила 96%. Большая часть потребляемой в Грузии пшеничной муки (до 78%) поступает из России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, леван силагава, зерно, россия, хлеб
грузия, новости, экономика, леван силагава, зерно, россия, хлеб
В Грузии приостановили работу мелькомбинаты – мукомолы бьют тревогу
Кроме мукомолов, проблема возникла и у фермеров, которые не могут реализовать собранный урожай зерна
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Все мелькомбинаты в Грузии приостановили производство в условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличение объемов импорта муки, заявил журналистам исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Леван Силагава.
Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года, после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, на этот продукт экспортная пошлина не взымается, соответственно, сократив в прошлом году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу.
"Мы вновь вошли в ту же самую волну. Все мелькомбинаты остановились. Повторяется позапрошлогодняя ситуация. Причина опять-таки в экспортной пошлине на пшеницу из России и несуществовании пошлины на муку. Это создает условия агрессивного ввоза муки", – заявил Силагава в ходе пресс-конференции в медиацентре "Мтавари".
По его словам, в этом году, кроме мукомолов, проблема возникла и у фермеров, которые не могут реализовать собранный урожай зерна.
"Мелькомбинаты их не принимают, так как они приостановлены. И многие из них не могут начать готовиться к новому урожаю", – заявил эксперт.
Силагава уверяет, что решить проблему можно будет лишь после введения пошлины на экспортируемую муку в противовес экспортной пошлине на российскую пшеницу.
В этом случае, глава Ассоциации отмечает, что мукомолы гарантируют сохранение цен на хлеб, гарантированно примут урожай зерна местных фермеров и обеспечат страну двухмесячными переходящими запасами пшеницы для продовольственной безопасности страны.
Зависимость Грузии от российской пшеницы и муки по-прежнему высока.
В январе-сентябре 2022 года доля российской пшеницы и пшеничной муки в общем объеме импорта этой продукции составила 96%. Большая часть потребляемой в Грузии пшеничной муки (до 78%) поступает из России.