https://sputnik-georgia.ru/20230314/v-gruzii-priostanovili-rabotu-melkombinaty--mukomoly-byut-trevogu-275787908.html

В Грузии приостановили работу мелькомбинаты – мукомолы бьют тревогу

В Грузии приостановили работу мелькомбинаты – мукомолы бьют тревогу

Кроме мукомолов, проблема возникла и у фермеров, которые не могут реализовать собранный урожай зерна 14.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-14T18:11+0400

2023-03-14T18:11+0400

2023-03-14T18:11+0400

грузия

новости

экономика

леван силагава

зерно

россия

хлеб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22945/47/229454716_0:247:2765:1802_1920x0_80_0_0_5e46ebc5c14bc2701ecceebc3ff61c33.jpg

ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Все мелькомбинаты в Грузии приостановили производство в условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличение объемов импорта муки, заявил журналистам исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Леван Силагава. Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года, после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, на этот продукт экспортная пошлина не взымается, соответственно, сократив в прошлом году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. По его словам, в этом году, кроме мукомолов, проблема возникла и у фермеров, которые не могут реализовать собранный урожай зерна. "Мелькомбинаты их не принимают, так как они приостановлены. И многие из них не могут начать готовиться к новому урожаю", – заявил эксперт. Как рост пошлины на экспорт пшеницы из России повлияет на цену хлеба в Грузии >>Силагава уверяет, что решить проблему можно будет лишь после введения пошлины на экспортируемую муку в противовес экспортной пошлине на российскую пшеницу. В этом случае, глава Ассоциации отмечает, что мукомолы гарантируют сохранение цен на хлеб, гарантированно примут урожай зерна местных фермеров и обеспечат страну двухмесячными переходящими запасами пшеницы для продовольственной безопасности страны. Россия снижает экспортные пошлины на зерно >>Зависимость Грузии от российской пшеницы и муки по-прежнему высока. В январе-сентябре 2022 года доля российской пшеницы и пшеничной муки в общем объеме импорта этой продукции составила 96%. Большая часть потребляемой в Грузии пшеничной муки (до 78%) поступает из России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, леван силагава, зерно, россия, хлеб