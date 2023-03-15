https://sputnik-georgia.ru/20230315/v-odnom-iz-sel-na-zapade-gruzii-obyavlen-karantin-iz-za-beshenstva-275821107.html
В одном из сел на западе Грузии объявлен карантин из-за бешенства
В одном из сел на западе Грузии объявлен карантин из-за бешенства
В рамках карантина в течение 60 дней запрещено выводить животных на улицу 15.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-15T18:36+0400
2023-03-15T18:36+0400
2023-03-15T19:02+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Карантин объявлен в селе Квацхути Амбролаурского района (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети) из-за выявленного случая бешенства животных, говорится в сообщении администрации района. По данным ведомства, в рамках карантина в течение 60 дней запрещено выводить животных на улицу– требуется их изоляция. Кроме того, осуществляются профилактическая вакцинация и дезинфекционные работы. Мэрия Амбролаури призывает население к осторожности, а в случае необходимости звонить на горячую линию Минсельхоза по номеру 1501.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, рача, амбролаури
В одном из сел на западе Грузии объявлен карантин из-за бешенства
18:36 15.03.2023 (обновлено: 19:02 15.03.2023)
В рамках карантина в течение 60 дней запрещено выводить животных на улицу
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Карантин объявлен в селе Квацхути Амбролаурского района (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети) из-за выявленного случая бешенства животных, говорится в сообщении администрации района.
По данным ведомства, в рамках карантина в течение 60 дней запрещено выводить животных на улицу– требуется их изоляция. Кроме того, осуществляются профилактическая вакцинация и дезинфекционные работы.
Мэрия Амбролаури призывает население к осторожности, а в случае необходимости звонить на горячую линию Минсельхоза по номеру 1501.