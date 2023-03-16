https://sputnik-georgia.ru/20230316/armyano-rossiyskaya-shkola-mozhet-poyavitsya-v-erevane-275842884.html

Армяно-российская школа может появиться в Ереване

Армяно-российская школа может появиться в Ереване

В 2022 году в Армению переехали более 100 тысяч граждан России 16.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-16T14:54+0400

2023-03-16T14:54+0400

2023-03-16T15:15+0400

новости

россия

армения

ереван

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0b/251696475_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_7af3036c47b77985e7cf8fc621c57f04.jpg

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Министр образования Армении Жанна Андреасян заявила, что России предложили осуществить совместную инициативу, аналогичную армяно-китайской школе, функционирующей в республике, сообщает РИА Новости."На наш взгляд, это должна быть совместная инициатива по аналогии с армяно-китайской школой. Этот вариант мы предложили российской стороне", – сказала Андреасян журналистам, отвечая на вопрос, обсуждаются ли вопросы открытия русских школ в Армении.Армения совместно с китайским правительством инвестировала в инфраструктуру армяно-китайской школы дружбы. Кроме того, власти Китая продолжают содействовать учебному заведению, направлять специалистов, отметила министр.Грузия и Армения намерены расширить сотрудничество в сфере образования>>Министр отметила, что в последнее время в Армению переехало много граждан России."Если есть необходимость в дополнительном обеспечении их образования, естественно, мы готовы обсудить этот вопрос", – отметила министр.Создание рабочей группы для обсуждения совместной программы и концепции в сфере образования предусмотрено протоколом, принятым по итогам заседания армяно-российской межправкомиссии в декабре 2022 года, отметила министр.Ранее министр экономики Армении Ваган Керобян заявил изданию "Ведомости", что более 100 тысяч российских граждан переехали в Армению в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

ереван

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, россия, армения, ереван