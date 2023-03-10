https://sputnik-georgia.ru/20230310/gruziya-i-armeniya-namereny-rasshirit-sotrudnichestvo-v-sfere-obrazovaniya-275682189.html

Грузия и Армения намерены расширить сотрудничество в сфере образования

Грузия и Армения намерены расширить сотрудничество в сфере образования

Министр образования Армении находится с визитом в Тбилиси 10.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-10T18:38+0400

2023-03-10T18:38+0400

2023-03-10T18:38+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с министром образования, науки, культуры и спорта Армении Жанной Андреасян, сообщили в пресс-службе правительства. На встрече в Тбилиси были рассмотрены вопросы многостороннего плодотворного сотрудничества между Грузией и Арменией и отмечено, что страны связывает многовековая история и добрососедские отношения. Грузия и Армения углубляют сотрудничество в сфере науки и образования>>На встрече в администрации правительства присутствовали министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели, а также посол Армении в Грузии Ашот Смбатян. Грузинская сторона активно сотрудничает с армянскими коллегами и продолжит в будущем обмениваться опытом в сфере образования, отмечено в сообщении.Ранее министр образования Армении встретилась с Михаилом Чхенкели и подписала меморандум о сотрудничестве. В рамках меморандума планируется укрепление связей между образовательными, научными и исследовательскими учреждениями двух стран. Грузия и Армения вместе изучат сейсморежим в Самцхе-Джавахети>>В рамках меморандума стороны осуществят совместные программы в университетах Грузии и Армении для создания центров картвелологии и арменологии. Жанна Андреасян поблагодарила правительство Грузии и лично Чхенкели за поддержку армян, проживающих в Грузии, за содействие в изучении государственного языка. По ее словам, знание госязыка для армян, проживающих в Грузии, важно для их интеграции в общество.Согласно последней переписи населения в Грузии, в стране проживает 168,1 тысячи армян.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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