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Батуми и Кишинев свяжет прямой авиарейс
Батуми и Кишинев свяжет прямой авиарейс
Регулярное воздушное сообщение на линии Кишинев-Тбилиси-Кишинев будет осуществляться ежедневно с 26 марта до конца октября 16.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-16T16:43+0400
2023-03-16T16:43+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Национальный авиаперевозчик Молдовы Air Moldova будет выполнять прямой рейс Кишинев-Батуми-Кишинев с 26 марта по 27 октября 2023 года, сообщает Агентство гражданской авиации. Регулярные рейсы в Батуми авиакомпания будет выполнять три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Агентство гражданской авиации выдало Air Moldova необходимые разрешения на регулярные воздушные перевозки 15 марта текущего года. Кроме того, по информации Агентства, авиакомпания увеличивает частоту полетов в Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели в летний навигационный сезон. Прямой авиарейс свяжет Тбилиси с тремя городами Турции >>В соответствии с графиками полетов, представленными авиакомпанией Агентству гражданской авиации, регулярное воздушное сообщение на линии Кишинев-Тбилиси-Кишинев будет осуществляться ежедневно с 26 марта до конца октября. В настоящее время авиакомпания выполняет рейсы по указанному направлению с частотой четыре раза в неделю. Air Moldova вошла на авиационный рынок Грузии в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, новости, кишинев, батуми, агентство гражданской авиации, тбилиси, авиасообщение в грузии
грузия, туризм, новости, кишинев, батуми, агентство гражданской авиации, тбилиси, авиасообщение в грузии
Батуми и Кишинев свяжет прямой авиарейс
16:43 16.03.2023 (обновлено: 16:45 16.03.2023)
Регулярное воздушное сообщение на линии Кишинев-Тбилиси-Кишинев будет осуществляться ежедневно с 26 марта до конца октября
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Национальный авиаперевозчик Молдовы Air Moldova будет выполнять прямой рейс Кишинев-Батуми-Кишинев с 26 марта по 27 октября 2023 года, сообщает Агентство гражданской авиации.
Регулярные рейсы в Батуми авиакомпания будет выполнять три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.
Агентство гражданской авиации выдало Air Moldova необходимые разрешения на регулярные воздушные перевозки 15 марта текущего года.
Кроме того, по информации Агентства, авиакомпания увеличивает частоту полетов в Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели в летний навигационный сезон.
В соответствии с графиками полетов, представленными авиакомпанией Агентству гражданской авиации, регулярное воздушное сообщение на линии Кишинев-Тбилиси-Кишинев будет осуществляться ежедневно с 26 марта до конца октября.
В настоящее время авиакомпания выполняет рейсы по указанному направлению с частотой четыре раза в неделю.
Air Moldova вошла на авиационный рынок Грузии в 2022 году.