https://sputnik-georgia.ru/20230316/evropeyskiy-tsentrobank-vnov-povysil-klyuchevuyu-protsentnuyu-stavku-275856314.html

Европейский центробанк вновь повысил ключевую процентную ставку

Европейский центробанк вновь повысил ключевую процентную ставку

ЕЦБ повысил прогноз роста экономики еврозоны по итогам 2023 года до 1% с 0,5%, ожидавшихся в декабре 16.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-16T22:16+0400

2023-03-16T22:16+0400

2023-03-16T22:31+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б. п.), следует из пресс-релиза, опубликованного по итогам заседания совета."Совет управляющих принял решение повысить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов", – говорится в сообщении.Таким образом, базовая процентная ставка увеличена до 3,5%, ставка по депозитам – до 3%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ – до 3,75%.ЕЦБ повысил прогноз роста экономики еврозоны по итогам 2023 года до 1% с 0,5%, ожидавшихся в декабре >>ЕЦБ также повысил прогноз роста экономики еврозоны по итогам 2023 года до 1% с 0,5%, ожидавшихся в декабре.При этом прогноз роста ВВП на 2024 год был снижен до 1,6% с декабрьской оценки в 1,9%. Прогноз на 2025-й также был понижен до 1,6% с декабрьских 1,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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