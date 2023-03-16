https://sputnik-georgia.ru/20230316/futbolisty-napoli-vpervye-proshli-v-14-finala-ligi-chempionov-275830922.html
Футболисты "Наполи" впервые прошли в 1/4 финала Лиги чемпионов
Футболисты "Наполи" впервые прошли в 1/4 финала Лиги чемпионов
"Наполи" удалось пройти в 1/4 Лиги благодаря победе над немецким "Айнтрахтом" 16.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-16T11:31+0400
2023-03-16T11:31+0400
2023-03-16T11:31+0400
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хвича кварацхелия
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Футбольный клуб "Наполи", за который выступает грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, стал третьим итальянским участником четвертьфинала Лиги чемпионов, обыграв на своем поле немецкий "Айнтрахт" в ответном матче 1/8 финала. Встреча "Наполи" с "Айнтрахтом" в Неаполе завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянцев. У победителей дубль оформил Виктор Осимхен (45-я и 53-я минуты), еще один мяч забил с пенальти Петр Зелиньский (64-я минута).Хвича Кварацхелия вышел на матч в стартовом составе команды и был заменен на 74-й минуте. Хвича Кварацхелия получил в подарок футболку от своего кумира>>Общий счет противостояния – 5:0 в пользу "Наполи". Ранее команда Лучано Спаллетии обыграла "Айнтрахт" во Франкфурте-на-Майне со счетом 2:0. "Наполи" прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу впервые в своей истории. Что касается других итальянских клубов, то ранее в 1/4 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов вышли "Милан" и "Интер". Три итальянских клуба дошли до восьмерки сильнейших главного еврокубка впервые с сезона-2005/06. Тогда компанию "Милану" и "Интеру" в 1/4 финала составил туринский "Ювентус".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, в мире, новости, хвича кварацхелия, футбол, клуб "наполи"
спорт, в мире, новости, хвича кварацхелия, футбол, клуб "наполи"
Футболисты "Наполи" впервые прошли в 1/4 финала Лиги чемпионов
"Наполи" удалось пройти в 1/4 Лиги благодаря победе над немецким "Айнтрахтом"
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Футбольный клуб "Наполи", за который выступает грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, стал третьим итальянским участником четвертьфинала Лиги чемпионов, обыграв на своем поле немецкий "Айнтрахт" в ответном матче 1/8 финала.
Встреча "Наполи" с "Айнтрахтом" в Неаполе завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянцев. У победителей дубль оформил Виктор Осимхен (45-я и 53-я минуты), еще один мяч забил с пенальти Петр Зелиньский (64-я минута).
Хвича Кварацхелия вышел на матч в стартовом составе команды и был заменен на 74-й минуте.
Общий счет противостояния – 5:0 в пользу "Наполи". Ранее команда Лучано Спаллетии обыграла "Айнтрахт" во Франкфурте-на-Майне со счетом 2:0.
"Наполи" прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу впервые в своей истории.
Что касается других итальянских клубов, то ранее в 1/4 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов вышли "Милан" и "Интер".
Три итальянских клуба дошли до восьмерки сильнейших главного еврокубка впервые с сезона-2005/06. Тогда компанию "Милану" и "Интеру" в 1/4 финала составил туринский "Ювентус".