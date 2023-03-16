https://sputnik-georgia.ru/20230316/futbolisty-napoli-vpervye-proshli-v-14-finala-ligi-chempionov-275830922.html

Футболисты "Наполи" впервые прошли в 1/4 финала Лиги чемпионов

Футболисты "Наполи" впервые прошли в 1/4 финала Лиги чемпионов

"Наполи" удалось пройти в 1/4 Лиги благодаря победе над немецким "Айнтрахтом" 16.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-16T11:31+0400

2023-03-16T11:31+0400

2023-03-16T11:31+0400

спорт

в мире

новости

хвича кварацхелия

футбол

клуб "наполи"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/05/271047750_0:15:1349:774_1920x0_80_0_0_dbd0b1bcf208014e8a7c2aa6a76c2630.jpg

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Футбольный клуб "Наполи", за который выступает грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, стал третьим итальянским участником четвертьфинала Лиги чемпионов, обыграв на своем поле немецкий "Айнтрахт" в ответном матче 1/8 финала. Встреча "Наполи" с "Айнтрахтом" в Неаполе завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянцев. У победителей дубль оформил Виктор Осимхен (45-я и 53-я минуты), еще один мяч забил с пенальти Петр Зелиньский (64-я минута).Хвича Кварацхелия вышел на матч в стартовом составе команды и был заменен на 74-й минуте. Хвича Кварацхелия получил в подарок футболку от своего кумира>>Общий счет противостояния – 5:0 в пользу "Наполи". Ранее команда Лучано Спаллетии обыграла "Айнтрахт" во Франкфурте-на-Майне со счетом 2:0. "Наполи" прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу впервые в своей истории. Что касается других итальянских клубов, то ранее в 1/4 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов вышли "Милан" и "Интер". Три итальянских клуба дошли до восьмерки сильнейших главного еврокубка впервые с сезона-2005/06. Тогда компанию "Милану" и "Интеру" в 1/4 финала составил туринский "Ювентус".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, в мире, новости, хвича кварацхелия, футбол, клуб "наполи"