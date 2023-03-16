https://sputnik-georgia.ru/20230316/gruzinskaya-uchastnitsa--konkursa-evrovidenie--2023-prezentovala-svoy-klip-275849819.html

Грузинская участница конкурса "Евровидение - 2023" презентовала свой клип

Грузинская участница конкурса "Евровидение - 2023" презентовала свой клип

Иру Хечанова выступит во втором полуфинале "Евровидения", который пройдет 11 и 13 мая в Ливерпуле 16.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Песню и клип представительницы Грузии на международном песенном конкурсе "Евровидение - 2023" Иру Хечановой опубликовали на официальном YouTube-канале "Евровидения".В видеоклипе на песню Echo, которую певица исполняет на английском языке, Иру предстала в нескольких образах, в одном из них девушка одета в наряд, похожий на смирительную рубашку. В момент презентации клипа на YouTube его смотрели более двух тысяч пользователей. Изначально сообщалось, что видео опубликуют в 21:00.Иру Хечанова выступит во втором полуфинале конкурса, который пройдет 11 и 13 мая в британском городе Ливерпуль.От Евровидения до ЮНЕСКО: главные культурные достижения Грузии 2022 года>>В 2022 году на "Евровидении" победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania.Иру Хечановой 22 года, она тбилисская армянка. Девушка окончила отделение музыкальной композиции Тбилисской государственной консерватории. В настоящее время девушка учится в магистратуре на кафедре PR Кавказского университета.Сценическую карьеру начала в девять лет. Первую победу Хечановой принес детский конкурс "Ана-бана". В 2011 году она победила на "Детском Евровидении", находясь в составе группы Candy.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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