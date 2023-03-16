https://sputnik-georgia.ru/20230316/gruziya-predstavit-klip-i-pesnyu-dlya-evrovideniya--2023-275839739.html
Грузия представит клип и песню для "Евровидения – 2023"
Грузия представит клип и песню для "Евровидения – 2023"
Исполнительница из Грузии выступит во втором полуфинале "Евровидения", который пройдет 11 и 13 мая в Ливерпуле 16.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-16T13:46+0400
2023-03-16T13:46+0400
2023-03-16T13:46+0400
грузия
культура
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евровидение
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Песню и клип представительницы Грузии на международном песенном конкурсе "Евровидение – 2023" Иру Хечановой опубликуют сегодня в 21:00. На данный момент известно только то, что песня называется Echo. Премьера состоится на официальном YouTube канале "Евровидения". Иру Хечанова выступит во втором полуфинале конкурса, который пройдет 11 и 13 мая в британском городе Ливерпуль. От Евровидения до ЮНЕСКО: главные культурные достижения Грузии 2022 года>>В 2022 году на "Евровидении" победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Иру Хечановой 22 года, она тбилисская армянка. Девушка окончила отделение музыкальной композиции Тбилисской государственной консерватории. В настоящее время девушка учится в магистратуре на кафедре PR Кавказского университета. Сценическую карьеру начала в девять лет. Первую победу Хечановой принес детский конкурс "Ана-бана". В 2011 году она победила на "Детском Евровидении", находясь в составе группы Candy. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, культура, новости, евровидение
грузия, культура, новости, евровидение
Грузия представит клип и песню для "Евровидения – 2023"
Исполнительница из Грузии выступит во втором полуфинале "Евровидения", который пройдет 11 и 13 мая в Ливерпуле
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Песню и клип представительницы Грузии на международном песенном конкурсе "Евровидение – 2023" Иру Хечановой опубликуют сегодня в 21:00.
На данный момент известно только то, что песня называется Echo. Премьера состоится на официальном YouTube канале "Евровидения".
Иру Хечанова выступит во втором полуфинале конкурса, который пройдет 11 и 13 мая в британском городе Ливерпуль.
В 2022 году на "Евровидении" победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania.
Иру Хечановой 22 года, она тбилисская армянка. Девушка окончила отделение музыкальной композиции Тбилисской государственной консерватории. В настоящее время девушка учится в магистратуре на кафедре PR Кавказского университета.
Сценическую карьеру начала в девять лет. Первую победу Хечановой принес детский конкурс "Ана-бана". В 2011 году она победила на "Детском Евровидении", находясь в составе группы Candy.