https://sputnik-georgia.ru/20230316/kezerashvili--nash-santa--kobakhidze-rasskazal-o-podarkakh-ot-eks-glavy-minoborony-275830192.html

"Кезерашвили – наш Санта" – Кобахидзе рассказал о подарках от экс-главы Минобороны

"Кезерашвили – наш Санта" – Кобахидзе рассказал о подарках от экс-главы Минобороны

"Нацдвижение" не сможет сохранить доверие хотя бы 30% своих сторонников, уверен политик 16.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-16T11:11+0400

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2023-03-16T11:39+0400

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вано мерабишвили

давид кезерашвили

ираклий кобахидзе

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили сделал правящей партии "Грузинская мечты – демократическая Грузия" огромный подарок в лице экс-главы МВД Вано Мерабишвили и Левана Хабеишвили, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе. Кезерашвили и Мерабишвили, которые стояли у истоков крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" (ЕНД), поддерживают Левана Хабеишвили. Последний был избран на пост председателя ЕНД в результате внутрипартийных выборов.Кобахидзе еще раз напомнил, "с какими людьми мы имеем дело". По его словам, Кезерашвили, который стал мультимиллионером за счет рэкета и грабежа грузинской армии и бизнеса, сегодня является главным лидером в "Нацдвижении". А Мерабишвили открыто говорит, что если они вернутся к власти, то в Грузии откроется второй фронт, отметил политик."Он один коррумпированный несчастный человек, который даже говорить не умеет. Любое его появление для нас подарок", – заявил Кобахидзе. "Грузинская мечта" не допустит открытия второго фронта – Гарибашвили>>За последнее время Мерабишвили дал несколько интервью, в которых заявил, что вскоре "Нацдвижение" перейдет к активным действиям, и анонсировал начало массовых акций протеста в Грузии, главная цель которых – смена власти в Грузии. Как отметил Кобахидзе, трудно представить, что "Нацдвижение" сможет сохранить доверие хотя бы 30% своих сторонников."Деньги – это их единственный ресурс. Что касается репутации, то здесь есть серьезные проблемы. Реально они постараются сохранить ресурс, который есть у "Нацдвижения". Насколько им это удастся, это мы увидим", – заявил Кобахидзе.Финансирует "Нацдвижение" экс-министр обороны Давид Кезерашвили, говорят в правящей "Грузинской мечте", отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом. Кто есть ктоКезерашвили, который уже много лет не приезжал в Грузию, в 2019 году основал в стране телеканал "Формула". Это один из трех новых телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия называет их пресс-службой "Нацдвижения". В 2021 году Верховный суд заочно приговорил бизнесмена к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения: о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов — отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе. Что касается Мерабишвили, то лидеры "Грузинской мечты" называют его одним из авторов "кровавого режима" 2004-2012 годов. При президентстве Михаила Саакашвили Мерабишвили был одной из самых влиятельных фигур в Грузии. После смены власти Мерабишвили был признан виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по пяти уголовным делам. В тюрьме он провел 6 лет и 9 месяцев. В правящей партии уже несколько месяцев анонсируют развал "Нацдвижения". Между тем, по опросам общественного мнения, эта партия является второй по популярности в Грузии, правда, с большим отрывом от правящей партии. За последнее время рейтинг "Национального движения" снизился до 5%, однако рейтинг остальных оппозиционных партий колеблется на уровне до 3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, вано мерабишвили, давид кезерашвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта