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Кобахидзе: президент Грузии находится под влиянием "глобальной партии войны"
Кобахидзе: президент Грузии находится под влиянием "глобальной партии войны"
Однако президент все-таки не позволит себе непозволительное, убежден политик 16.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-16T13:06+0400
2023-03-16T13:06+0400
2023-03-16T13:17+0400
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саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили делает непонятные заявления под влиянием крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Ранее президент поддержала протестующих, которые вышли на улицу против законопроектов об "иноагентах" и назвала их отзыв из парламента победой. Она отметила, что единство, возникшее на улицах Тбилиси, заставило власти учесть голос народа и показать его выбор европейского пути. Однако в то же время периодически видно, что у этого человека все же есть свои принципы и она "не позволит себе непозволительное", подчеркнул Кобахидзе. Он также вспомнил критерии, из-за которых Зурабишвили была отобрана на пост президента, и назвал три фактора, которые обусловили поддержку "Грузинской мечты" ее кандидатуры. Первое – это то, что она является женщиной, и акцент был сделан на символах. Второй важный фактор – ее особая связь с новейшей историей. И третий фактор – она не была связана с "Нацдвижением". "Вы помните фашистскую кампанию, которая проводилась тогда против Саломе Зурабишвили… Тогда реально расшифровалось, что этот человек никак не связан с "Национальным движением", как и ее с покровителями", – заявил Кобахидзе. Президент Грузии назвала отзыв законопроектов об "иноагентах" победой>>Однако, по его словам, со временем позиции и заявления президента изменились и стали непонятными для правящей команды. О том, что отношения между правящей "Грузинской мечтой" и Зурабишвили начали портиться, стало известно спустя три года ее президентства. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. В марте 2022 года правящая партия "Грузинская мечта" обвинила президента в нарушении Конституции касательно вопроса назначения послов. С тех пор взаимная критика только усиливалась.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта
политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта
Кобахидзе: президент Грузии находится под влиянием "глобальной партии войны"
13:06 16.03.2023 (обновлено: 13:17 16.03.2023)
Однако президент все-таки не позволит себе непозволительное, убежден политик
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили делает непонятные заявления под влиянием крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Ранее президент поддержала протестующих, которые вышли на улицу против законопроектов об "иноагентах" и назвала их отзыв из парламента победой. Она отметила, что единство, возникшее на улицах Тбилиси, заставило власти учесть голос народа и показать его выбор европейского пути.
"С ее стороны делаются непонятные для нас заявления. Однако скажу и то, что у "глобальной партии войны" есть свой достаточно большой ресурс, и, естественно, под этим влиянием высказываются заявления и позиции, которых фиксирует госпожа Саломе", – заявил Кобахидзе.
Однако в то же время периодически видно, что у этого человека все же есть свои принципы и она "не позволит себе непозволительное", подчеркнул Кобахидзе.
Он также вспомнил критерии, из-за которых Зурабишвили была отобрана на пост президента, и назвал три фактора, которые обусловили поддержку "Грузинской мечты" ее кандидатуры.
Первое – это то, что она является женщиной, и акцент был сделан на символах. Второй важный фактор – ее особая связь с новейшей историей. И третий фактор – она не была связана с "Нацдвижением".
"Вы помните фашистскую кампанию, которая проводилась тогда против Саломе Зурабишвили… Тогда реально расшифровалось, что этот человек никак не связан с "Национальным движением", как и ее с покровителями", – заявил Кобахидзе.
Однако, по его словам, со временем позиции и заявления президента изменились и стали непонятными для правящей команды.
О том, что отношения между правящей "Грузинской мечтой" и Зурабишвили начали портиться, стало известно спустя три года ее президентства. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году.
В марте 2022 года правящая партия "Грузинская мечта" обвинила президента в нарушении Конституции касательно вопроса назначения послов. С тех пор взаимная критика только усиливалась.