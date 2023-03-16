https://sputnik-georgia.ru/20230316/natsbank-gruzii-uvelichil-stavku-kontrtsiklicheskogo-bufera-dlya-kommercheskikh-bankov-275856869.html

Нацбанк Грузии увеличил ставку контрциклического буфера для коммерческих банков

Нацбанк Грузии увеличил ставку контрциклического буфера для коммерческих банков

Установление позитивного буфера связано с характеристиками финансового сектора Грузии 16.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-16T23:37+0400

2023-03-16T23:37+0400

2023-03-16T23:37+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Комитет финансовой стабильности Нацбанка Грузии принял решение установить нейтральную ставку контрциклического буфера. Контрциклический буфер капитала представляет собой надбавку к минимальным требованиям к капиталу банков. С 2018 года ставка контрциклического буфера сохранялась на уровне 0% и росла в зависимости от роста уровня кредитования. Глава Нацбанка: Грузия сохранит жесткую монетарную политику >>По решению комитета нейтральная ставка контрциклического буфера будет составлять 1% и изменяться от уровня кредитования. Как поясняет Нацбанк, установление позитивного буфера связано с характеристиками финансового сектора Грузии. "Некоторые страны уже установили положительный буфер в качестве базовой ставки, которая варьируется от 1 до 2%. Принимая во внимание международный опыт и особенности финансового сектора Грузии, комитет принял решение установить нейтральный контрциклический буфер в размере 1%. Для удовлетворения вышеупомянутого требования банкам был установлен 12-месячный срок", – говорится в заявлении Нацбанк.Для выполнения условий Нацбанка коммерческим банкам дадут 12 месяцев. Для TBC Bank и "Банка Грузии" буфер системного капитала составляет 2,5% для каждого, а для Liberty Bank – 1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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